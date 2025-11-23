मनोरंजन

'लम्हे' के 34 साल पूरे, अनिल कपूर ने बताया कौन है उनका सबसे बड़ा आलोचक

Nov 23, 2025, 06:59 AM

मुंबई, 22 नवंबर (आईएएनएस)। बॉलीवुड के एवरग्रीन एक्टर अनिल कपूर की सुपरहिट फिल्म ‘लम्हे’ को आज रिलीज हुए 34 साल पूरे हो गए। फिल्म के प्रति अपने जज्बातों को बयां करते हुए एक्टर ने यह भी बताया कि उनके सबसे बड़े आलोचक को भी यह फिल्म पसंद है।

22 नवंबर 1991 को रिलीज हुई यह फिल्म आज भी दर्शकों के दिलों पर राज करती है। फिल्म के 34 साल पूरे होने पर अनिल कपूर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर पुरानी तस्वीरों का कोलाज पोस्ट किया और फिल्म के साथ उन्हें इतना प्यार देने के लिए फैंस का आभार भी व्यक्त किया।

अनिल ने पोस्ट के साथ कैप्शन में लिखा, “लम्हे के 34 साल और दर्शकों का प्यार अभी भी बरस रहा है! यहां तक कि फराह, जो आमतौर पर मेरी सबसे बड़ी क्रिटिक होती हैं, उन्होंने भी मेरे काम की तारीफ की और वह देखकर काफी हैरान थीं। लोग मैसेज कर रहे हैं कि फिल्म आज भी पुरानी नहीं लगती। इतना प्यार मिलना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है।”

उन्होंने फैंस से अपील की, “अगर आपने अभी तक यह बेहतरीन फिल्म नहीं देखी है तो ‘लम्हे’ अब नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है, आपको जरूर देखनी चाहिए।”

यश चोपड़ा के बैनर तले बनी ‘लम्हे’ उस जमाने की सबसे बोल्ड और अलग फिल्मों में से एक थी। फिल्म में अनिल कपूर ने विरेन का किरदार निभाया था, जबकि दिवंगत अभिनेत्री श्रीदेवी ने दोहरी भूमिका निभाई थी। उनके किरदार का नाम पल्लवी और पूजा रहता है। दोनों की एक्टिंग को आज भी सराहा जाता है।

फिल्म की कहानी पर नजर डालें तो राजस्थान की रेत और महलों के बीच रहने वाला वीरेन (अनिल कपूर) बचपन से ही पल्लवी (श्रीदेवी) से प्यार करता है। लेकिन उसे कह नहीं पाता है। पल्लवी की शादी कहीं और हो जाती है। शादी के कुछ समय बाद ही एक कार एक्सीडेंट में पल्लवी और उसके पति दोनों की जान चली जाती है। उनकी छोटी-सी बेटी पूजा अकेली बच जाती है। कई साल बीत जाते हैं और कहानी नए मोड़ पर आ जाती है। पूजा में पल्लवी की छवि नजर आती है। पूजा को वीरेन से प्यार हो जाता है लेकिन वीरेन उससे दूर भागता है और कहानी खूबसूरती के साथ आगे बढ़ती है।

यश चोपड़ा के निर्देशन में बनी फिल्म में श्रीदेवी, अनिल कपूर के साथ वहीदा रहमान, इला अरूण और अनुपम खेर के साथ अन्य एक्टर्स अहम भूमिकाओं में हैं।

