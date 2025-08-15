लाल किले से पीएम मोदी को कंगना रनौत ने माना 'शानदार'

मुंबई, 15 अगस्त (आईएएनएस)। 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित किया। इस मौके पर अभिनेत्री और भाजपा सांसद कंगना रनौत ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर पीएम के भाषण को शानदार बताया।

पीएम मोदी के भाषण की तारीफ में कंगना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर अपनी प्रतिक्रिया साझा की। कंगना ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा, “क्या स्पीच है!”

प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में आत्मनिर्भर भारत, महिला सशक्तिकरण, तकनीकी प्रगति और सांस्कृतिक गौरव जैसे मुद्दों पर बात की। उन्होंने देशवासियों से एकजुट होकर भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का भी आह्वान किया। साथ ही, उन्होंने सैनिकों के बलिदान को नमन करते हुए देश की सुरक्षा और संप्रभुता को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। इस भाषण में पर्यावरण संरक्षण और युवाओं की भूमिका पर भी विशेष ध्यान दिया गया।

कंगना ने देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने लिखा, " देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।"

एक अन्य पोस्ट में कंगना ने इंस्टाग्राम पर फ्लाइट लेफ्टिनेंट आर्शवीर सिंह ठाकुर की तस्वीर को साझा करते हुए उनकी वीरता को सलाम किया और परम वीर चक्र से सम्मानित होने के लिए शुभकामनाएं दीं। उन्होंने लिखा, "अदम्य वीरता और साहस को नमन! जुब्बल शिमला के वीर पुत्र फ्लाइट लेफ्टिनेंट आर्शवीर सिंह ठाकुर को वीर चक्र से सम्मानित किए जाने पर हार्दिक बधाई।

'ऑपरेशन सिंदूर' में पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर भारत का मस्तक ऊंचा करने वाले वीर को सलाम। हर हिमाचली और हर भारतीय को आप पर गर्व है।"

अपनी बेबाकी के लिए मशहूर अभिनेत्री कंगना रनौत अक्सर खुलकर बात करती नजर आईं। हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि मोदी सरकार के आने के बाद से महिलाओं के जीवन में कई बड़े बदलाव आए हैं। उन्होंने शौचालय निर्माण, गैस चूल्हे, बैंक खाते खुलवाने के साथ ही कई काम किए। कंगना के मुताबिक, पीएम मोदी ने महिलाओं के हित में कई शानदार काम किए। वह महिलाओं के हितैषी हैं।

