मनोरंजन

लाल किला ब्लास्ट मामले पर भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव ने जताया दुख

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Nov 11, 2025, 07:44 AM

मुंबई, 11 नवंबर (आईएएनएस)। राजधानी दिल्ली में सोमवार शाम लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए धमाके में मारे गए और घायल लोगों के लिए भोजपुरी अभिनेता खेसारी लाल यादव ने दुख जताया है।

यह घटना इतनी भयावह थी कि आसपास के इलाके में अफरा-तफरी मच गई, वाहनों के परखच्चे उड़ गए और धुएं का गुबार छा गया। मंगलवार को खेसारी लाल यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम के जरिए मृतकों और घायलों को लेकर दुख व्यक्त किया है।

उन्होंने एक वीडियो पोस्ट कर कैप्शन में लिखा, "दिल्ली के लाल किला में हुए धमाके में अपनी जान गंवाने वाले सभी लोगों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि।"

छपरा से राजद प्रत्याशी खेसारी लाल यादव ने लिखा, "जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया है, मैं उनके दुख में साथ खड़ा हूं। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति दे और पीड़ित परिजनों को इस अपार दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे।"

यह घटना सोमवार शाम करीब 6 बजकर 55 मिनट पर दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर-1 के पास घटी। ब्लास्ट इतना जोरदार था कि आसपास खड़ी गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। इस घटना में कई लोग मारे गए तो कई घायल हुए हैं।

अभिनेता की बात करें तो वे राष्ट्रीय जनता दल की टिकट से छपरा सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। पहले चरण के चुनाव की वोटिंग हो गई है। खेसारी भी बिहार विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए चुनावी मैदानी जंग में पूरी तरह से मेहनत कर रहे हैं।

इसी के साथ ही अभिनेता चुनाव के साथ-साथ अपने काम पर भी फोकस किए हैं। उनकी फिल्म 'जमानत' जल्द ही रिलीज होने वाली हैं, जिसका पहला प्रमोशनल सॉन्ग 'जियो-जियो रे खेसारी' रिलीज हो चुका है। सॉन्ग में खेसारी का दबंग अवतार दिखाया गया है, लेकिन अभी तक फिल्म की रिलीज डेट का ऐलान नहीं हुआ है।

--आईएएनएस

एनएस/वीसी

Related posts

Loading...

More from author

Loading...