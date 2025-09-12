लखनऊ में चमकी ‘निशानची’ की टीम, थिएटर में पोस्टर लॉन्च कर बढ़ाया दर्शकों का उत्साह

लखनऊ, 12 सितंबर (आईएएनएस)। मशहूर फिल्ममेकर अनुराग कश्यप अपनी बहुप्रतीक्षित फिल्म 'निशानची' के प्रमोशन को लेकर इन दिनों लगातार सुर्खियों में हैं। चेन्नई के बाद अब वे फिल्म की लीड कास्ट ऐश्वर्य ठाकरे और वेदिका पिंटो के साथ नवाबों के शहर लखनऊ पहुंचे, जहां टीम ने प्रतिभा थिएटर में पोस्टर लॉन्च कर दर्शकों के बीच जबरदस्त उत्साह भरा माहौल बना दिया।

निशानची का ट्रेलर हाल ही में रिलीज़ हुआ था, जिसने सोशल मीडिया से लेकर फिल्म सर्कल्स तक चर्चा छेड़ दी है। लखनऊ में हुए इस प्रमोशनल इवेंट ने फिल्म को लेकर दर्शकों की उम्मीदों को और भी ऊंचा कर दिया। थिएटर में मौजूद प्रशंसकों ने अनुराग, ऐश्वर्य और वेदिका की मौजूदगी पर जोरदार तालियों और चीयरिंग से स्वागत किया। अमेज़न एमजीएम स्टूडियो द्वारा रिलीज की जा रही इस फिल्म में ऐश्वर्य ठाकरे और वेदिका पिंटो बतौर लीड अपना डेब्यू कर रहे हैं।

खास बात यह है कि ऐश्वर्य न सिर्फ डबल रोल में नजर आएंगे, बल्कि फिल्म के गानों में बतौर गीतकार और संगीतकार भी अपनी पारी की शुरुआत कर रहे हैं। उनका गाना पिजन कबूतर रिलीज से पहले ही ट्रेंडिंग में है और युवाओं के बीच ईयरवर्म बन चुका है। फिल्म की एंसेंबल कास्ट में मोनिका पवार, मोहम्मद जीशान अय्यूब और कुमुद मिश्रा जैसे कलाकार शामिल हैं, जो कहानी को और भी गहराई देते हैं।

इंडस्ट्री के कई बड़े नाम, जिनमें अमिताभ बच्चन और आयुष्मान खुराना भी शामिल हैं, फिल्म के ट्रेलर की सराहना कर चुके हैं। अजय राय और रंजन सिंह के प्रोडक्शन हाउस जार पिक्चर्स और फ्लिप फिल्म्स के सहयोग से बनी निशानची को प्रसून मिश्रा, रंजन चंदेल और अनुराग कश्यप ने लिखा है। एक्शन, ह्यूमर और ड्रामा से भरपूर यह फिल्म 19 सितम्बर को देशभर के सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी।

'निशानची' को अजय राय और रंजन सिंह ने जार पिक्चर्स के बैनर तले फ्लिप फिल्म्स के साथ मिलकर प्रोड्यूस किया है। फिल्म की कहानी प्रसून मिश्रा, रंजन चंदेल और अनुराग कश्यप ने लिखी है।

