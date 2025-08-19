'लेखिका' ट्विंकल खन्ना ने फैंस से पूछा, आपने 'वेलकम टू पैराडाइज' पढ़ी है क्या?

मुंबई, 19 अगस्त (आईएएनएस)। अभिनेत्री ट्विंकल खन्ना ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें वह फैंस से 'वेलकम टू पैराडाइज' को लेकर सवाल पूछ रही हैं। इसमें वो अपनी किताब का अंश पढ़ते हुए देखी जा सकती हैं।

अभिनेत्री ने इसके कैप्शन में लिखा, "बारिश के इस दिन पर, 'वेलकम टू पैराडाइज' से एक छोटा-सा पैराग्राफ। मुझे अक्सर लगता है कि काश मैं अपनी पुरानी किताबों के हिस्से दोबारा लिख पाती। लेकिन इस किताब के साथ ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ। इसमें मैंने जो कहना चाहा, वो सब कुछ एक हल्के और सहज अंदाज में कह पाई और उस अंदाज को पाने के लिए मैंने खूब मेहनत की थी।

उन्होंने फैंस से सवाल पूछा, " 'वेलकम टू पैराडाइज' की कौन-सी कहानी आपके दिल को सबसे ज्यादा छू गई?"

उनकी इस वीडियो को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं। वहीं, कई यूजर्स हार्ट और फायर इमोजी भी पोस्ट कर रहे हैं।

एक यूजर ने लिखा, "अमेजिंग मैम," दूसरे ने लिखा, "मुझे आपकी जगह बहुत पसंद आई, ये बहुत सुंदर है," और एक अन्य यूजर ने कमेंट किया, "आखिरी लाइन बहुत अच्छी थी मैम।"

अभिनेत्री के करियर की बात करें तो उन्होंने 1995 में फिल्म 'बरसात' से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की थी, जिसके लिए उन्हें फिल्मफेयर अवॉर्ड भी मिला था। इसके बाद उन्होंने 'जब प्यार किससे होता है' (1998), 'बादशाह' (1999), और 'लव के लिए कुछ भी करेगा' (2001) जैसी फिल्मों में काम किया।

शादी के बाद फिल्में छोड़ एक अलग करियर को अपनाया। खूब पढ़ाई-लिखाई की। बतौर लेखक खुद को स्थापित किया। हालांकि लिखने से पहले इंटीरियर डिजाइनर के तौर पर भी हाथ आजमाया और मुंबई में अपनी खुद की कंपनी 'द व्हाइट विंडो' शुरू की।

साल 2015 में ट्विंकल खन्ना ने अपनी पहली किताब 'मिसेज फनीबोन' जारी की, जो उनके अखबार के मशहूर कॉलम पर आधारित थी। अपनी पहली किताब की सफलता के बाद, ट्विंकल ने 2016 में 'द लिजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद' नाम से कई छोटी कहानियों का संग्रह लिखा। फिर 2018 में 'पजामे आर फॉरगिविंग' नाम का एक उपन्यास लिखा, जो रिश्तों, खुद को समझने और ठीक होने की कहानी है। ट्विंकल ने अपनी एक छोटी कहानी को फिल्म 'पैड मैन' (2018) की पटकथा भी बनाई, जिसके लिए उन्हें खूब तारीफ भी मिली थी। आज ट्विंकल खन्ना भारत की सबसे लोकप्रिय लेखिकाओं में से एक हैं, जो अपने लेखन के साथ समाज के मुद्दों पर भी बात करती हैं।

--आईएएनएस

एनएस/केआर