लक्ष्य कपूर और सोनल चौहान का रोमांटिक गाना ‘ऐसी जन्नत’ रिलीज

मुंबई, 7 अगस्त (आईएएनएस)। सिंगर लक्ष्य कपूर ने एक्ट्रेस सोनल चौहान के साथ रोमांटिक गाना बनाया है, इस गाने का नाम है 'ऐसी जन्नत'।

टी-सीरीज के बैनर तले इसे बनाया गया है, जिसे लक्ष्य कपूर ने गाया है। इसके म्यूजिक वीडियो में सोनल चौहान को फीचर किया गया है।

गाने को लिखा है यंगवीर ने और मीत ब्रदर्स ने इसका म्यूजिक दिया है। लक्ष्य और सोनल ने इस गाने में प्यार के भाव शामिल किए हैं।

सोनल ने कहा, "जब मैंने पहली बार 'ऐसी जन्नत' सुना था, तभी मैं इसकी मेलोडी में खो गई और मुझे इससे प्यार हो गया। एक बार फिर से टी-सीरीज के साथ काम कर करके मुझे काफी अच्छा लगा, वो बहुत ही सुंदर अंदाज में म्यूजिक को प्रस्तुत करते हैं।"

लक्ष्य कपूर ने कहा, "ऐसी जन्नत मेरे दिल के बहुत करीब है, यह गाना स्कूल के दिनों के प्यार के बारे में बड़े अच्छे से बताता है। सोनल इसके वीडियो में एक अलग ही प्रकार का जादू लेकर आई हैं। मैं भूषण कुमार का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझ पर विश्वास दिखाया और गाना दिया।"

'ऐसी जन्नत' टी-सीरीज के यूट्यूब चैनल पर रिलीज हो चुका है।

इसी के साथ ही सोनल चौहान ने हाल ही में रिलीज हुई फिल्म 'सैयारा' के स्टार्स अहान पांडे और अनीता पड्डा की खुलकर तारीफ की।

एक्ट्रेस ने कहा, "यह खूबसूरत फिल्म देखी और मेरे पास शब्द नहीं हैं। शुद्ध मोहित सूरी का जादू। यह वह सिनेमा है, जिसकी हमें जरूरत है। वह सिनेमा जो हमें महसूस कराता है। वह सिनेमा जो हमें उन भावनाओं से रूबरू कराता है, जिनसे हर कोई दूर भागता हुआ प्रतीत होता है।"

–आईएएनएस

जेपी/एबीएम