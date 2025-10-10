लैक्मे फैशन वीक में विशाल जेठवा ने किया रैंप डेब्यू, कहा- ‘राजा जैसा महसूस कर रहा हूं’

मुंबई, 10 अक्टूबर (आईएएनएस)। दिल्ली में इन दिनों लैक्मे फैशन वीक एक्स एफडीसीआई का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। शुक्रवार को इसका तीसरा दिन है, जिसमें कई मशहूर हस्तियों ने डिजाइनरों के लिए शोस्टॉपर के रूप में रैंप पर जलवा बिखेरा।

अभिनेत्री पारुल गुलाटी ने डिजाइनर अंकुश जैन के लिए शोस्टॉपर के रूप में रैंप वॉक किया। अभिनेत्री सई मांजरेकर, अभिनेता विशाल जेठवा और अभिनेत्री डायना पेंटी ने जिगर और निकिता के लिए शोस्टॉपर के रूप में रैंप वॉक किया, जबकि अभिनेत्री नीलम कोठारी ने संजुक्ता दत्ता के लिए शोस्टॉपर की भूमिका निभाई।

अभिनेता विशाल जेठवा ने इस मौके पर समाचार न्यूज एजेंसी आईएएनएस से बातचीत की, जिसमें उन्होंने बताया कि यह उनका पहला रैंप वॉक है।

अभिनेता ने कहा, "लैक्मे फैशन वीक में आना मेरे लिए बहुत खास अनुभव है। मैंने जो लेवेडिगरी आउटफिट पहना है, वो जिगर और निकिता का डेब्यू कलेक्शन है और सच कहूं तो इसे पहनकर मैं अपने आपमें राजा जैसा महसूस कर रहा हूं। यह अनुभव बेहद मजेदार है।"

विशाल ने बताया कि वह हर मौके का आनंद लेते हैं और इवेंट्स में स्टाइलिश दिखना पसंद करते हैं। उनके लिए फैशन में बैलेंस बनाना जरूरी है, लेकिन इवेंट्स के लिए वह कंफर्ट से ज्यादा स्टाइल को तवज्जो देते हैं।

विशाल ने अपने निजी स्टाइल के बारे में भी बताया, "मुझे व्हाइट शर्ट और ब्लू जीन्स का कॉम्बिनेशन बहुत पसंद है। अच्छी हेयर स्टाइल और एक स्टाइलिश वॉच मेरे लिए जरूरी है। अगर मेरे बाल अच्छे नहीं लगते, तो मुझे कुछ अधूरा सा लगता है।"

अपने करियर के बारे में बात करते हुए विशाल ने टीवी से फिल्मों में आने की चुनौतियों को साझा किया। उन्होंने कहा, "टीवी से फिल्मों में आना आसान नहीं होता, लेकिन अगर आपके अंदर जुनून और मेहनत करने की शक्ति है, तो सब मुमकिन है। मैंने हर मौके का स्वागत किया और मेहनत को अपना गुरु मंत्र बनाया। मुझे लगता है कि कुछ चीजें हम नहीं, बल्कि भगवान हमसे करवाते हैं।"

विशाल ने अपनी हालिया रिलीज फिल्म 'होमबाउंड' के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा, "मुझे इस फिल्म पर बहुत गर्व है। हमने इसे बहुत मेहनत से बनाया, और जब मेहनत रंग लाती है, तो बहुत खुशी होती है। इस फिल्म ने मेरे जीवन को बदल दिया और मेरा नजरिया भी बदला। यह मेरे लिए एक लाइफ-चेंजिंग अनुभव रहा।"

--आईएएनएस

एनएस/जीकेटी