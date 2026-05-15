'लुक्खे' में महिलाओं के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल, योगराज सिंह को नोटिस जारी

अमृतसर, 14 मई (आईएएनएस)। पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह के पिता और अभिनेता योगराज सिंह विवादों में घिर गए हैं। उन पर वेब सीरीज ‘लुक्खे’ में महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप है। इस मामले में पंजाब राज्य महिला आयोग ने नोटिस जारी करते हुए सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है।

पंजाब राज्य महिला आयोग की ओर से पंजाब पुलिस के डीजीपी को पत्र लिखकर तुरंत जांच शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। आयोग ने ‘पंजाब स्टेट कमीशन फॉर विमेन एक्ट, 2001’ की धारा-12 के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए इस मामले को गंभीरता से लिया है।

आयोग ने मांग की है कि वेब सीरीज के अभिनेता योगराज सिंह के अलावा लेखक, निर्देशक, निर्माता और अन्य संबंधित लोगों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाए। साथ ही सेंसर बोर्ड से भी इस कंटेंट की जांच कराई जाए। आयोग ने एक सप्ताह के अंदर जांच रिपोर्ट मांगी है। वेब सीरीज में बोले गए डायलॉग पर एडवोकेट उज्जवल भसीन ने भी योगराज सिंह और अन्य के खिलाफ पुलिस शिकायत की है।

पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भी योगराज सिंह के खिलाफ पंजाब राज्य महिला आयोग को शिकायत पत्र लिखा है। कांग्रेस ने मांग की है कि योगराज सिंह के खिलाफ एफआईआर की जाए और पूरी वेब सीरीज ‘लुक्खे’ पर प्रतिबंध लगा दी जाए।

शिकायत में कहा गया है कि योगराज सिंह खुद को अमृतधारी सिख और गुरसिख बताते हैं, फिर भी उन्होंने महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली भाषा का इस्तेमाल किया है, जो सिख सिद्धांतों के भी खिलाफ है। कांग्रेस ने इसे भारतीय न्याय संहिता की धारा-79 और महिलाओं के सम्मान के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन बताया है।

‘लुक्खे’ वेब सीरीज अमेजन पर स्ट्रीम हो रही है। वहीं, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में योगराज सिंह को महिलाओं के लिए इस्तेमाल की गई अभद्र भाषा को लेकर भारी आलोचना का सामना करना पड़ा है।

--आईएएनएस

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