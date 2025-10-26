मनोरंजन

लोकआस्था का महापर्व : काजल राघवानी और अरविंद अकेला कल्लू ने दी फैंस को छठ की शुभकामनाएं

Oct 26, 2025, 03:28 PM
लोकआस्था का महापर्व : काजल राघवानी और अरविंद अकेला कल्लू ने दी फैंस को छठ की शुभकामनाएं

मुंबई, 26 अक्टूबर (आईएएनएस)। लोक आस्था के महापर्व छठ की शुरुआत शनिवार को नहाय-खाय से हो चुकी है। रविवार को भोजपुरी सिनेमा की जानी-मानी अभिनेत्री काजल राघवानी और अभिनेता अरविंद अकेला कल्लू ने प्रशंसकों को छठ की शुभकामनाएं दीं।

अभिनेता अरविंद अकेला कल्लू ने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें पोस्ट कीं, जिसमें वे बैठे नजर आ रहे हैं और उनकी मां चूल्हे पर खीर बना रही हैं। अभिनेता ने तस्वीर पोस्ट कर कैप्शन में लिखा, "माई हमार छठ करतिया कृपा बनवले रहिह ऐ मैया…जय छठी मैया।"

वहीं, अभिनेत्री काजल राघवानी ने भी इंस्टाग्राम पर तस्वीरें पोस्ट कीं, जिसमें वे पारंपरिक परिधान में मंदिर के सामने बैठी दिख रही हैं। अभिनेत्री ने तस्वीरें पोस्ट कर कैप्शन में लिखा, "आप सभी को छठ के इस महापर्व की बहुत-बहुत शुभकामनाएं। जय छठी मईया सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें, सबको स्वस्थ रखें और हमेशा खुश रखें। जय छठी मइयां।"

बात करें अरविंद अकेला कल्लू और काजल राघवानी की, तो दोनों जल्द ही भोजपुरी फिल्म 'प्रेम विवाह' में एक साथ नजर आएंगे। इस फिल्म का निर्देशन संजय श्रीवास्तव कर रहे हैं, जबकि रोशन सिंह इसके निर्माता हैं। वहीं, शर्मिला आर. सिंह इस प्रोजेक्ट की सह-निर्माता हैं।

इससे पहले अभिनेत्री ने फिल्म का पहला लुक रिलीज किया था, जिसमें वे और अभिनेता नवविवाहित जोड़े के रूप में नजर आ रहे थे। यह जोड़ी पहले भी फिल्म 'प्रतिबंध' में एकसाथ काम कर चुकी है, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया था।

फिल्म में समर्थ चतुर्वेदी, संजय पांडे, विनोद मिश्रा, रामू साजन सिंह, संतोष श्रीवास्तव, रीना सिद्दीकी, धीरेंद्र धर्मा, दीपिका सिंह, सपना यादव, सुप्रिया, सबनम, सन्नी, धर्मेंद्र, अंकिता, मुस्कान और आशीष यादव जैसे कलाकार भी अहम भूमिकाओं में दिखेंगे। यह फिल्म भोजपुरी दर्शकों के लिए मनोरंजन का एक शानदार अनुभव लेकर आएगी।

काजल की कुछ फिल्में रिलीज हो चुकी हैं, तो कुछ रिलीज के लिए लाइन में लगी हैं। उनकी हालिया वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर फिल्म बड़की दीदी-2 है, जिसे दर्शकों ने खूब सराहा था। फिल्म को आईवीवाई एंटरटेनमेंट के बैनर तले रिलीज किया गया।

--आईएएनएस

एनएस/एएस

