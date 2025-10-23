लुक नहीं, अंदर से आप क्या फील करते हैं, यह ज्यादा मायने रखता है : अरबाज पटेल

मुंबई, 23 अक्टूबर (आईएएनएस)। अभिनेता अरबाज पटेल हाल ही में रियलिटी शो ‘राइज एंड फॉल’ में बतौर कंटेस्टेंट शामिल हुए थे। इसके पहले सीजन को टीवी स्टार अर्जुन बिजलानी ने जीता।

अरबाज पटेल भी शो में एक दमदार कंटेस्टेंट के रूप में अन्य प्रतियोगियों को कड़ी टक्कर देते दिखे।

अभिनेता अरबाज पटेल ने आईएएनएस को दिए एक बयान में इस रियलिटी शो से मिली सीख लोगों के साथ शेयर की। उन्होंने बताया कि अब वह किस चीज पर फोकस करने वाले हैं। इसमें अरबाज पटेल ने यह भी बताया कि उनके लिए फिटनेस क्या मायने रखता है।

अरबाज पटेल ने कहा, "‘राइज एंड फॉल’ ने मुझे किसी भी चीज से ज्यादा लचीलेपन के बारे में सिखाया। शो के बाद मैं शारीरिक और मानसिक रूप से तरोताजा होना चाहता था। फिटनेस पर हमेशा से मेरा ध्यान रहा है और अब मैं फिर से पूरी तरह से तैयार हूं, आगे आने वाले समय के लिए कड़ी मेहनत कर रहा हूं।"

अभिनेता-मॉडल अरबाज पटेल ने आगे कहा, "‘राइज एंड फॉल’ के बाद मुझे अहसास हुआ कि असली ताकत सिर्फ कैमरे पर आप कैसे दिखते हैं, यह नहीं है, यह इस बारे में है कि आप अंदर से कैसा महसूस करते हैं। फिटनेस मेरे लिए एक दिनचर्या से कहीं बढ़कर हो गई। यह थेरेपी, अनुशासन और आत्म-सम्मान का एक मिश्रण बन गई। जब आप अपने शरीर का ध्यान रखते हैं, तो आपका मन भी स्वस्थ होने लगता है। मैंने कई किलोग्राम वजन कम किया है। मैं फिट रहने से चुस्त रहता हूं और आगे आने वाली हर चीज के लिए तैयार रहता हूं, शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से। फिटनेस अब एक दौर नहीं रहा, यह एक जीवनशैली है जो परिभाषित करती है कि मैं आज कौन हूं।"

उनसे जुड़े एक सूत्र ने बताया कि अरबाज पटेल का आगामी प्रोजेक्ट अभिनेता का एक बिल्कुल नया पक्ष पेश करेगा, जिसमें उन्हें शारीरिक और भावनात्मक सहनशक्ति का प्रदर्शन करना होगा। अरबाज पटेल को ‘एमटीवी स्प्लिट्सविला’ और ‘बिग बॉस मराठी सीजन 5’ के लिए जाना जाता है। वह ‘राइज एंड फॉल’ के साथ तीसरे रियलिटी शो का हिस्सा बने।

--आईएएनएस

जेपी/एबीएम