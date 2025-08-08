मनोरंजन

लीजेंड्री कमीडियन ब्रह्मानंदम के साथ योगी बाबू ने मिलाया हाथ, तेलुगु में करेंगे डेब्यू

Aug 08, 2025, 09:29 AM
चेन्नई, 7 अगस्त (आईएएनएस)। फेमस तमिल एक्टर और कमीडियन योगी बाबू अब तेलुगु सिनेमा में डेब्यू करने जा रहे हैं। उनकी पहली फिल्म का भी पता चल गया है। वो मुरली मनोहर रेड्डी की फिल्म 'गुर्रम पापी रेड्डी' से तेलुगु सिनेमा में डेब्यू करेंगे।

'गुर्रम पापी रेड्डी' में पद्मश्री अवॉर्डी और मशहूर कमीडियन ब्रह्मानंदम लीड रोल प्ले करेंगे। इस फिल्म को लेकर फैंस में अभी से ही उत्साह है। दर्शक योगी बाबू और ब्रह्मानंदम की जोड़ी को साथ देखना चाहते हैं।

कहना गलत न होगा कि फिल्म से लोगों को बहुत उम्मीदें हैं। इसमें कॉमेडी के दो बड़े पावरहाउस साथ आने वाले हैं।

योगी बाबू ने तमिल सिनेमा में अपनी एक अलग पहचान बनाई है, उन्होंने यहां तरह-तरह के किरदार प्ले किए हैं। वो अपनी इस विरासत को टॉलीवुड में भी दोहराना चाहेंगे। इस फिल्म से जुड़े सोर्स ने कहा कि फिल्म के शूट के दौरान इन दोनों स्टार्स के बीच अच्छी तालमेल देखने को मिली थी।

हाल ही में ब्रह्मानंदम ने योगी बाबू को अपने घर पर आमंत्रित किया था, यहां दोनों ने साथ में अच्छा क्वालिटी टाइम बिताया था। दोनों ने कहानियां, चुटकुले आदि शेयर करते हुए खूब मजे किए।

इसे यादगार बनाने के लिए ब्रह्मानंदम ने योगी बाबू को अपनी बुक 'नान ब्रह्मानंदम' गिफ्ट की थी।

इस बारे में योगी बाबू ने कहा, "तेलुगु इंडस्ट्री से मिले गर्मजोशी भरे स्वागत से मैं सचमुच बहुत खुश और अभिभूत हूं। ब्रह्मानंदम सर जैसे दिग्गज व्यक्ति द्वारा इतने सम्मान से स्वागत किया जाना ऐसा पल है, जिसे मैं हमेशा संजोकर रखूंगा। मुझे अपनी किताब भेंट करने का उनका भाव दिल को छू गया।"

ब्रह्मानंदम और योगी बाबू की 'गुर्रम पापी रेड्डी' दर्शकों के लिए एक तोहफा होने जा रही है। साउथ इंडियन सिनेमा में यह फिल्म अलग छाप छोड़ने वाली है।

--आईएएनएस

जेपी/एबीएम

