मनोरंजन

लेह पैलेस पहुंचीं यामी गौतम, जानें लद्दाख के इस शाही महल का इतिहास

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
Sep 01, 2025, 09:40 AM
मुंबई, 1 सितंबर (आईएएनएस)। बॉलीवुड अभिनेत्री यामी गौतम इन दिनों लेह में छुट्टियां मना रही हैं। यहां पर वो अपने बेटे वेदाविद के साथ ऐतिहासिक लेह पैलेस पहुंची। इसकी तस्वीरें उन्होंने सोशल मीडिया पर साझा की हैं।

इन तस्वीरों के साथ यामी गौतम ने इंस्टाग्राम पर लिखा, "ऐतिहासिक लेह पैलेस में अपने दिल के टुकड़े के साथ घूमते हुए। इसके बाद हमने शाम को विशाल सिंधु नदी का दर्शन किया।"

तस्वीरों में मलाइका अपने बेटे वेदाविद के साथ लेह पैलेस को निहारती देखी जा सकती हैं। उन्होंने इस पोस्ट में अपने गाइड की भी तारीफ की है।

यामी गौतम जिस लेह पैलेस की यात्रा पर गई हैं, वह 17वीं शताब्दी में राजा सेंगगे नामग्याल ने बनवाया था। लेह पैलेस 19वीं शताब्दी के मध्य तक नामग्याल राजवंश का शाही निवास था, लेकिन अब राज परिवार स्टोक पैलेस में निवास करता है। लेह पैलेस एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्थल बना हुआ है।

यह महल त्सेमो पहाड़ी पर बनाया गया था। यहां से लेह शहर और सिंधु नदी का पूरा दृश्य दिखाई देता है।

यामी गौतम बीते कुछ दिनों से लेह में छुट्टियां मना रही हैं। इसकी तस्वीरें वो समय-समय पर फैंस के लिए शेयर करती रहती हैं। उनके साथ उनके पिता और मां भी हैं। हाल ही में उन्होंने लेह की पहाड़ियों पर चाय की चुस्की लेते हुए तस्वीर साझा की थी।

यामी गौतम के करियर की बात करें तो वह 'काबिल', 'बाला', 'ए थर्सडे' और 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' जैसी कई हिट फिल्मों का हिस्सा रही हैं। उन्होंने फिल्म निर्माता आदित्य धर से शादी की है। 10 मई 2024 को बेटे को जन्म दिया जिसका नाम बड़ा सोच विचार कर वेदाविद रखा। नाम का मतलब वेदों का ज्ञाता होता है। हालांकि, अभी तक अभिनेत्री ने वेदाविद का चेहरा नहीं दिखाया है।

यामी शाह बानो केस पर बन रही फिल्म में बहुत जल्द दिखाई देंगी। इसमें इमरान हाशमी भी उनके साथ होंगे।

--आईएएनएस

जेपी/केआर

