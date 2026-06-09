'लगान' के 25 साल : एलआईएफएफ में स्पेशल स्क्रीनिंग, आमिर खान बोले- दिल से बनाई गई फिल्म

मुंबई, 9 जून (आईएएनएस)। अभिनेता आमिर खान ने अपनी फिल्म ‘लगान’ के 25 साल पूरे होने के मौके पर इसे विश्वास, जुनून और ईमानदारी से तैयार प्रोजेक्ट बताया है। औपनिवेशिक पृष्ठभूमि पर आधारित फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग लंदन इंडियन फिल्म फेस्टिवल (एलआईएफएफ) में 12 जुलाई को होगी।

Read More

जानकारी के अनुसार, आगामी फिल्म फेस्टिवल में कई खास कार्यक्रम होंगे। इनमें आमिर खान के साथ बातचीत, कॉमेडी शो ‘गुडनेस ग्रैसियस मी' का रीयूनियन, यूरोप का पहला भारतीय एआई और फिल्म शोकेस, और स्वतंत्र (इंडी) फीचर फिल्मों के शॉर्ट फिल्मों के यूके प्रीमियर भी शामिल हैं। ये आयोजन ब्रिटेन के पांच अलग-अलग शहरों में किए जाएंगे।

समापन समारोह में अभिनेता और फिल्म मेकर आमिर खान एक स्पेशल टॉक सीजन में शामिल होंगे। यह कार्यक्रम 16 जुलाई को बीएफआई साउथबैंक में आयोजित किया जाएगा।

यह आयोजन ऑस्कर के लिए नामांकित ऐतिहासिक फिल्म ‘लगान’ की 25वीं वर्षगांठ से जुड़ा हुआ है। इस मौके पर आमिर खान फिल्म मेकिंग से जुड़े अपने अनुभव भी साझा करेंगे।

इस विशेष बातचीत में वे अपने अब तक के करियर पर भी चर्चा करेंगे, जिसमें उनके बाल कलाकार के रूप में शुरुआत से लेकर आज दुनिया के सबसे सफल और लोकप्रिय अभिनेताओं में शामिल होने तक का सफर शामिल होगा।

आमिर खान अपनी फिल्मों के उस सफर पर भी बात करेंगे, जिनमें मनोरंजन के साथ-साथ सामाजिक मुद्दों को भी प्रभावी तरीके से दिखाया गया है।

फिल्म के बारे में आमिर खान ने कहा, “‘लगान’ के 25 साल पूरे होना मेरे लिए बेहद भावुक पल है। इस सफर का मतलब शब्दों में बयां करना मुश्किल है। हमने यह फिल्म पूरे विश्वास, जुनून और ईमानदारी के साथ बनाई थी। कभी नहीं सोचा था कि इसे इतना प्यार मिलेगा और इतने सालों बाद भी यह लोगों के दिलों में बनी रहेगी। मुझे खुशी है कि इस खास मौके पर इसकी स्क्रीनिंग के जरिए इस उपलब्धि को मनाया जा रहा है। यह देखना बहुत खास है कि ‘लगान’ आज भी अलग-अलग पीढ़ियों और दुनिया के अलग-अलग हिस्सों के दर्शकों से जुड़ रही है।”

फेस्टिवल के कार्यक्रम के बारे में बात करते हुए सीईओ और प्रोग्रामिंग डायरेक्टर कैरी राजिंदर सावनी ने कहा, “हमें बेहद खुशी है कि हम ‘लगान’ की 25वीं वर्षगांठ का जश्न मना रहे हैं और इस फिल्म को यूके की सबसे बड़ी आईमैक्स स्क्रीन पर प्रदर्शित कर रहे हैं, जिसमें अभिनेता-निर्माता आमिर खान भी मौजूद रहेंगे और फिल्म के निर्माण पर चर्चा करेंगे।

--आईएएनएस

एमटी/एबीएम