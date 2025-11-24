मनोरंजन

Dharmendra Demise Tribute : 'भारतीय सिनेमा के एक युग का अंत', पीएम मोदी ने धर्मेंद्र के निधन पर जताया दुख

धर्मेंद्र के निधन पर राष्ट्रीय नेताओं की श्रद्धांजलि, सिनेमा जगत में शोक
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Nov 24, 2025, 05:48 PM
'भारतीय सिनेमा के एक युग का अंत', पीएम मोदी ने धर्मेंद्र के निधन पर जताया दुख

नई दिल्ली: हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र अब हमारे बीच नहीं रहे। सोमवार को 89 वर्ष की आयु में उन्होंने अंतिम सांस ली। वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे, उन्हें सांस लेने में कठिनाई थी और उनका स्वास्थ्य काफी समय से बिगड़ता जा रहा था। उनके निधन की खबर से पूरे देश में शोक की लहर फैल गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर दुख जताया।

पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर लिखा, "धर्मेंद्र जी के जाने से भारतीय सिनेमा में एक युग का अंत हो गया है। वह एक आइकॉनिक फिल्म पर्सनैलिटी थे, एक जबरदस्त एक्टर थे जो अपने हर रोल में चार्म और गहराई लाते थे। जिस तरह से उन्होंने अलग-अलग रोल किए, उसने अनगिनत लोगों के दिलों को छुआ। वे अपनी सादगी, विनम्रता और प्यार के लिए भी उतने ही जाने जाते थे। इस दुख की घड़ी में, मेरी दुआएं उनके परिवार, दोस्तों और अनगिनत फैंस के साथ हैं। ओम शांति।"

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने लिखा, "प्रख्यात फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र का निधन भारतीय सिनेमा और कला जगत के लिए अपूरणीय क्षति है। अपने प्रभावी अभिनय से सिनेमा प्रेमियों के दिलों पर उन्होंने अमिट छाप छोड़ी है। अपनी सादगी और जीवंत अभिनय से उन्होंने दशकों तक देश और दुनिया के कला प्रेमियों के दिलों पर राज किया। इस कठिन समय में शोक संतप्त परिवार और उनके प्रशंसकों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को श्रीचरणों में स्थान दें एवं शोकाकुल परिजनों को इस दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें।"

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, "धर्मेंद्र सिर्फ एक अच्छे एक्टर ही नहीं थे, बल्कि एक अच्छे और सीधे-सादे इंसान भी थे। मेरा उनसे व्‍यक्तिगत परिचय था। वह देश और किसानों के लिए प्रतिबद्ध थे। फिल्मों में उनके काम को भुलाया नहीं जा सकता। उनके गुजर जाने से फिल्म इंडस्ट्री को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। वह मुझसे मिलने आते थे। उनके परिवार से मेरे बहुत अच्छे रिश्ते हैं।"

उन्होंने आगे कहा, "मेरी धर्मेंद्र के साथ बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। उनके बेटों के साथ भी मेरे अच्छे रिश्ते हैं और हेमा मालिनी के साथ भी हमारा फैमिली कनेक्शन है। वह एक ऐसे इंसान थे जो हमेशा दूसरों की मदद करते थे। जैसा कि हम कहते हैं, 'पोस्टमैन स्पिरिट' ने सच में उनकी जिंदगी को बताया। उनके जाने से हमने एक बहुत अच्छा इंसान खो दिया है।"

कुमार विश्वास ने सोशल मीडिया पर लिखा, "हृदय-निष्ठ साधना से यश-प्रभा प्राप्त करने वाले, अभिनय को आत्मिक अनुरक्ति संग जीने वाले जीवन्त-हृदय कलाकार श्री धर्मेंद्र जी का निधन अत्यन्त वेदनापूर्ण है। प्रभु श्रीराम दिवंगत आत्मा को शाश्वत शांति दें तथा परिजन व प्रशंसकों को यह गंभीर वेदना सहने की सामर्थ्य प्रदान करें।"

--आईएएनएस

 

 

Celebrity TributesPublic figuresIndian cinema lossCultural Iconspolitical condolencesNational reactionsBollywood legends

Related posts

Loading...

More from author

Loading...