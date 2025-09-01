Kunal Khemu New Song Loche: कुणाल खेमू अब एक्टर ही नहीं सिंगर भी! यूट्यूब पर लेकर आए अपनी म्यूजिकल जर्नी

मुंबई: बॉलीवुड के बहुमुखी अभिनेता और गायक-गीतकार कुणाल खेमू इन दिनों अपने नए गाने 'लोचे' को लेकर सुर्खियों में हैं। जिसने रिलीज के साथ ही दर्शकों का दिल जीत लिया है। सोमवार को कुणाल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जारी कर इसकी खुशी व्यक्त की।

उन्होंने इंस्टाग्राम पर दो तस्वीरें साझा कीं, जिनके साथ उन्होंने मजेदार कैप्शन लिखा, "क्योंकि सोमवार को 'लेग डे' है।"

इस पोस्ट को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं। वे कमेंट सेक्शन में तरह-तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, "गोलमाल की तैयारी चल रही है क्या?" दूसरे ने लिखा, "बेस्ट फिजिक।" एक और अन्य यूजर ने लिखा, "लोचे कितने भी हो जाएं, बॉडी बनती रहनी चाहिए।"

बता दें, कुणाल ने गाना 'लोचे' अपने यूट्यूब पर रिलीज कर दिया है।

'लोचे' एक हल्का-फुल्का और मजेदार गाना है, जो रोजमर्रा की जिंदगी में आने वाली छोटी-छोटी परेशानियों को हास्य और सहजता के साथ पेश करता है। कुणाल ने न केवल इस गाने को गाया और लिखा है, बल्कि इसे राघव मेटल, निशांत नागर और राहुल शाह के साथ मिलकर कंपोज भी किया है।

इससे पहले अभिनेता ने इंस्टाग्राम पर अपनी टीम के साथ एक मजेदार वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें वह अपनी टीम के साथ एक मीटिंग में बैठे नजर आ रहे थे। इस वीडियो में उनकी टीम उन्हें यह कहने के लिए मनाने की कोशिश करती है कि 'मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।'

इसके बाद वीडियो में कुणाल कहते हैं, ''नमस्ते दोस्तों, मैं हूं कुणाल खेमू। आप मुझे एक एक्टर और एंटरटेनर के रूप में जानते हैं, लेकिन अब मैं यहां अपनी म्यूजिकल जर्नी आपके साथ पहली बार शेयर करने आया हूं। यह मेरा नया यूट्यूब चैनल है, जहां पर मेरा बनाया म्यूजिक होगा। यहां पर मैं एकदम रियल, बिना किसी फिल्टर के, बिलकुल सच्चा रहूंगा।

इसके साथ ही उन्होंने फॉलोअर्स से इस चैनल को सब्सक्राइब करने का आग्रह किया है। साथ ही कहा, "मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस चैनल पर अच्छा समय बिताएंगे। धन्यवाद।"

उन्होंने इस वीडियो को कैप्शन दिया, "नमस्ते दोस्तों!! तो मैंने कर ही लिया। मैंने स्टूडियो में जाकर कुछ ट्रैक रिकॉर्ड किए, जो मैं कुछ सालों से लिख और कंपोज कर रहा था। अब समय आ गया है इन्हें दुनिया के सामने लाने और आपको सुनाने का। इसके लिए मैंने अपना खुद का यूट्यूब चैनल शुरू किया है, जो सिर्फ मेरे म्यूजिक और म्यूजिकल जर्नी के लिए है। वीडियो रीयल लाइफ इंसिडेंट पर आधारित है।"