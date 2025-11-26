Kriti Sanon Post : फ्लाइट में निर्देशक आनंद एल. राय ने ली 'झपकी', कृति सेनन ने चुपके से खींची तस्वीर

मुंबई: अभिनेत्री कृति सेनन इन दिनों अपकमिंग फिल्म 'तेरे इश्क में' को लेकर सुर्खियां बटोर रही हैं। बुधवार को अभिनेत्री ने फिल्म के निर्देशक आनंद एल. राय की फनी तस्वीर पोस्ट की।

अभिनेत्री ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम सेक्शन पर आनंद एल. राय की तस्वीर पोस्ट की, जिसमें निर्देशक प्लेन में सफर कर रहे हैं और हुडी लगाकर गहरी नींद में सोए नजर आ रहे हैं। कृति ने चुपके से उनकी यह प्यारी-सी तस्वीर क्लिक की और फैंस के साथ शेयर कर दी। कृति ने पोस्ट कर मजेदार अंदाज में लिखा, "जिस निर्देशक की फिल्म 2 दिन में रिलीज होने वाली है, उसके लिए वह काफी शांत दिखाई दे रहा है- 'आनंद एल. राय'।"

तस्वीर देख फैंस फिल्म को लेकर उत्साहित नजर आ रहे हैं। बता दें अभिनेत्री जल्द ही अपकमिंग फिल्म 'तेरे इश्क में' में अभिनेता धनुष के साथ नजर आएंगी, जिसका निर्देशन आनंद एल. राय ने किया है।

फिल्म का टीजर मेकर्स ने पहले ही रिलीज कर दिया है, जिसे देख फैंस इसको लेकर उत्साहित नजर आ रहे हैं। वहीं, कुछ यूजर्स इसे धनुष की फिल्म रांझणा से कंपेयर कर रहे हैं।

2 मिनट 4 सेकंड के इस टीजर में धनुष और कृति की इंटेंस केमिस्ट्री नजर आ रही है। टीजर की शुरुआत कृति सेनन से होती है और फिर धनुष की एंट्री होती है।

टीजर में शंकर (धनुष) और मुक्ती (कृति सेनन) के बीच नई जोड़ी की लव स्टोरी दिखाई गई है। आनंद एल राय के निर्देशन के साथ फिल्म का लेखन हिमांशु शर्मा ने किया है। वहीं, इस फिल्म में कृति और धनुष पहली बार साथ में नजर आएंगे, जिन्हें साथ में देखने के लिए फैंस को बेसब्री से इंतजार है। वहीं, गानों को भी मिल रहे शानदार रिस्पॉन्स के बाद उम्मीद है कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाएगी।

फिल्म 'तेरे इश्क में' 28 नवंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देगी।

--आईएएनएस