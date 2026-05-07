Krishnavataram Film Review : दर्शकों को आध्यात्मिक और भावनात्मक अनुभव से जोड़ती है फिल्म, सत्यभामा की नजर से दिखाई गई कहानी

'कृष्णावतारम्' फिल्म दर्शकों को एक गहरे आध्यात्मिक और भावनात्मक अनुभव से जोड़ती है। यह फिल्म भगवान कृष्ण के जीवन और उनकी दिव्य लीलाओं को एक नए अंदाज में प्रस्तुत करती है, जिससे दर्शकों को कृष्ण के संसार को एक अलग नजरिए से समझने का मौका मिलता है। फिल्म का हर दृश्य भव्यता और आस्था से भरा हुआ है, जो दर्शकों को शुरू से अंत तक बांधे रखता है।

फिल्म की सबसे बड़ी खासियत इसकी कहानी कहने की शैली है, जिसमें पूरी कथा को सत्यभामा के नजरिए से दिखाया गया है। यह दृष्टिकोण फिल्म को एक नया आयाम देता है, क्योंकि अक्सर कृष्ण से जुड़ी कहानियों में अन्य पात्रों की भावनाओं और अनुभवों पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन इस फिल्म में सत्यभामा को केंद्र में रखकर यह दिखाया गया है कि उनके जीवन में कृष्ण की क्या भूमिका रही और उन्होंने कृष्ण को किस तरह देखा और महसूस किया।

अभिनय की बात करें तो फिल्म में कई नए कलाकारों को मौका दिया गया है, जिन्होंने अपने किरदारों को पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ निभाया है। सिद्धार्थ गुप्ता ने भगवान कृष्ण का किरदार दिव्यता और सरलता दोनों के संतुलन को बरकरार रखते हुए निभाया है। वहीं संस्कृति जयना ने सत्यभामा के किरदार में मजबूती और भावनात्मक गहराई दोनों को बेहतरीन तरीके से दिखाया है। उनका अभिनय इस फिल्म की भावनात्मक रीढ़ की तरह काम करता है।

इसके अलावा, राधा के रूप में सुष्मिता भट्ट और रुक्मिणी के रूप में निव्याशिनी कृष्णन ने भी अपने-अपने रोल में अच्छा प्रभाव छोड़ा है। फिल्म में जैकी श्रॉफ की छोटी, लेकिन प्रभावशाली उपस्थिति भी दर्शकों को प्रभावित करती है और कहानी में एक अलग गंभीरता जोड़ती है।

फिल्म के निर्देशन की जिम्मेदारी हार्दिक गज्जर ने संभाली है और उन्होंने इस प्रोजेक्ट में अपनी स्पष्ट सोच और गहरी समझ को शानदार तरीके से दिखाया है। उन्होंने भगवान कृष्ण के जीवन के उन पहलुओं को भी सामने लाने की कोशिश की है, जो आमतौर पर फिल्मों में कम देखने को मिलते हैं। हर सीन में रिसर्च और तैयारी साफ नजर आती है, जिससे फिल्म में मनोरंजन के साथ-साथ ज्ञान और भावनाओं का मिश्रण भी देखने को मिलता है। कहानी की गति को भी संतुलित रखा गया है ताकि दर्शक जुड़ाव महसूस करते रहें और कहीं भी फिल्म बोझिल न लगे।

फिल्म का संगीत इसकी सबसे मजबूत कड़ियों में से एक है। प्रसाद एस. द्वारा दिया गया संगीत कहानी की भावनाओं को और गहराई देता है। गानों और डांस सीक्वेंस को बहुत सुंदर तरीके से फिल्माया गया है। फिल्म के विजुअल्स दर्शकों को एक अलग ही दुनिया में ले जाते है।

यह फिल्म एक प्रसिद्ध कहानी सत्यभामा पर आधारित है और इसमें इस किरदार को एक मजबूत और महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में प्रस्तुत किया गया है। आमतौर पर पौराणिक कहानियों में जिन पात्रों को सीमित रूप में दिखाया जाता है, उन्हें इस फिल्म में एक नई पहचान दी गई है। यही प्रयास फिल्म को खास बनाता है और दर्शकों को सोचने पर मजबूर करता है कि पौराणिक कथाओं में और भी कई छिपे हुए पहलू हो सकते हैं।

फिल्म के निर्माण के पीछे की कहानी भी काफी प्रेरणादायक है। क्रिएटिवलैंड स्टूडियोज एंटरटेनमेंट के साजन राज कुरुप ने इस प्रोजेक्ट पर विश्वास दिखाया और कई मुश्किलों के बावजूद इसे पूरा किया। जब कई निवेशकों ने पीछे हटने का फैसला किया, तब भी उन्होंने हार नहीं मानी और अपने स्तर पर फिल्म को आगे बढ़ाया। उन्होंने नए कलाकारों को मौका दिया, नए संगीतकारों को शामिल किया और एक बड़े स्तर की पौराणिक कहानी को सिनेमाई रूप दिया। उन्होंने जोखिम उठाकर भी अपने विजन को पूरा किया।

आखिर में कहा जाए तो 'कृष्णावतारम्' एक ऐसी फिल्म है जो सिर्फ देखने के लिए नहीं, बल्कि महसूस करने के लिए बनाई गई है। यह फिल्म आस्था, भावनाओं और भव्यता का एक सुंदर मिश्रण है, जो दर्शकों को कृष्ण की दुनिया से जोड़ती है। फिल्म में धर्म, सत्य और भक्ति के संदेश को प्रभावशाली तरीके से दिखाया गया है। यह अब हिंदी, तमिल और तेलुगु में थिएटर में है।

रेटिंग: 4.5 /5

--आईएएनएस