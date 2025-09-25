Konkona Sen Sharma Series : मुझे अक्सर सशक्त, महिला प्रधान और बहुस्तरीय किरदार पसंद आते हैं : कोंकणा सेन

मुंबई: अभिनेत्री कोंकणा सेन शर्मा की नई सीरीज 'सर्च: द नैना मर्डर केस' का ट्रेलर आ चुका है। इस क्राइम थ्रिलर में वे एसीपी संयुक्ता दास की भूमिका निभा रही हैं।

इसके बारे में बात करते हुए अभिनेत्री कोंकणा सेन शर्मा ने बताया कि उन्हें अक्सर सशक्त, महिला प्रधान और बहुस्तरीय किरदार पसंद आते हैं।

कोंकणा सेन शर्मा ने कहा, “मैं हमेशा सशक्त, महिला प्रधान और बहुस्तरीय किरदारों की ओर आकर्षित होती हूं और एसीपी संयुक्ता भी उतनी ही मजबूत हैं। पारिवारिक जीवन की जटिलताओं से जूझते हुए भी वह अपने काम में आत्मविश्वास से भरी रहती हैं, जो उनके सफर को और प्रासंगिक बनाता है।”

उन्होंने आगे कहा, “रोहन सिप्पी की साफ दृष्टि और खुलेपन ने मेरे किरदार की कई परतों को उभारने में मदद की। ‘सर्च: द नैना मर्डर केस’ एक रोमांचक और बहुस्तरीय कहानी है, जो दर्शकों को संदिग्धों के जाल में बांधे रखेगी। मैं खासतौर पर उत्साहित हूं कि दर्शक संयुक्ता की आंतरिक यात्रा को महसूस करेंगे- उसका संदेह, संघर्ष और वह शांत साहस जो उसे आगे बढ़ाता है।”

सीरीज के निर्देशक रोहन सिप्पी ने कहा, "सर्च: द नैना मर्डर केस एक मर्डर मिस्ट्री या एक रहस्यमयी कहानी से कहीं बढ़कर है। यह एक भावनात्मक, राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक भूलभुलैया है। यह सीरीज लगातार उतार-चढ़ाव से भरी है जहां सच्चाई हमेशा मायावी बनी रहती है। इस कहानी का हर किरदार अपने डर से जूझ रहा है, अपने राज छुपा रहा है और अपने रिश्तों को संभाल रहा है, जो दर्शकों को निश्चित रूप से उलझन में डाल देगा।"

सीरीज की बात करें तो यह सीरीज एसीपी संयुक्ता दास और नए एसीपी जय कंवल पर आधारित है। वह एक लड़की के मर्डर केस की जांच कर रहे हैं। इसकी जांच में उन्हें कुछ ऐसा मिलता है जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। यह केस समाज के अंधेरे पहलू को दर्शाता है जहां सच्चाई को तलाशना बड़ा मुश्किल है और हर कोई संदिग्ध है।

‘सर्च: द नैना मर्डर केस’ में शिव पंडित, वरुण ठाकुर, ध्रुव सहगल, श्रद्धा दास और अन्य कलाकार भी हैं। अप्लॉज एंटरटेनमेंट और हाईगेट एंटरटेनमेंट ने इस सीरीज को मिलकर बनाया है। इसे रोहन सिप्पी ने डायरेक्ट किया है। 'सर्च: द नैना मर्डर केस' 10 अक्टूबर से जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम होगी।