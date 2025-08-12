मनोरंजन

KK Menon Congress Video Controversy: कांग्रेस के कैंपेन पर सफाई देने के बाद भी ट्रोल हो रहे केके मेनन, लोग बोले- 'अब पता चला...'

Aug 12, 2025, 03:42 PM
मुंबई:  कांग्रेस पार्टी ने हाल ही में अपने 'वोट चोरी' अभियान में जब मशहूर अभिनेता केके मेनन की एक क्लिप का इस्तेमाल किया, तो सोशल मीडिया पर बवाल मच गया। हालांकि, केके मेनन ने तुरंत इस मामले पर सफाई देते हुए कहा कि उनका इस कैंपेन से कोई लेना-देना नहीं है। यह क्लिप उनकी वेब सीरीज 'स्पेशल ऑप्स' के प्रमोशनल वीडियो से बिना उनकी इजाजत के ली गई है।

अभिनेता की सफाई के बावजूद भी लोग उन्हें जमकर ट्रोल कर रहे हैं। यूजर्स ने उनके सामने सवालों की झड़ी लगा दी है; कई लोग पूछ रहे हैं, "क्या आप अब राजनीति में एंट्री लेने वाले हैं?" "कांग्रेस का प्रचार क्यों कर रहे हो?" "क्या आपको भी लगता है कि भारत में चुनाव में धांधली होती है?"

एक यूजर ने कमेंट किया, 'आप भी बिक गए क्या?'' जबकि कुछ लोगों ने उन्हें सलाह दी, ''अगर समर्थन करना ही है तो ईमानदार पार्टी का करो।''

एक यूजर ने लिखा, ''अभिनेता हो या एजेंडा सेलिब्रिटी?'' तो दूसरे यूजर ने तंज करते हुए कहा, ''हिम्मत सिंह अब देश बचाने नहीं, पार्टी चलाने निकले हैं।'', वहीं कुछ ने कहा, ''अब समझ आया क्यों हिम्मत सिंह को रॉ से निकाल दिया गया था।''

एक अन्य यूजर ने लिखा, "लगता है अब फिल्में नहीं चल रहीं, तो राजनीति का सहारा लेना पड़ा?" वहीं कुछ लोगों ने आरोप लगाया, "ये सब पहले से सेट किया हुआ है, कांग्रेस को सपोर्ट करने के लिए चेहरों की जरूरत है, और आप जैसे एक्टर्स बिक गए।"

विवाद की शुरुआत उस वक्त हुई जब कांग्रेस ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट्स से एक वीडियो जारी किया और कैप्शन में लिखा, 'हिम्मत सिंह कुछ कह रहे हैं, जल्दी से कर आओ! बंद करो।' और इसे कांग्रेस के 'वोट चोरी' अभियान का हिस्सा बताया।

के के मेनन ने इस पर तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए स्पष्ट किया, ''मैंने इस विज्ञापन के लिए कोई अभिनय नहीं किया है। यह क्लिप मेरे 'स्पेशल ऑप्स' प्रमोशन्स से लिया गया है और मेरी इजाजत के बिना इस्तेमाल किया गया है।''

फिलहाल, यह वीडियो अभी भी कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर मौजूद है।

 

