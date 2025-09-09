मनोरंजन

Reality Show : अगर मैं किसी से जुड़ता हूं तो उसे खोना नहीं चाहता : किकू शारदा

किकू शारदा बोले- ‘राइज एंड फॉल’ में दिखेगा मेरा असली व्यक्तित्व
Sep 09, 2025, 11:54 AM
मुंबई: अपने हास्य और शानदार अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने वाले अभिनेता किकू शारदा अब दर्शकों को रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल' में नजर आ रहे हैं। किकू ने हाल ही में इस शो के बारे में बात की और बताया कि यह उनके लिए एक बड़ा बदलाव है।

अभिनेता ने कहा, "मेरे फैंस ने मुझे आजतक हंसी-मजाक और मेरे किरदार से मुझे जानते थे। लेकिन, वह इस शो में मेरे व्यक्तित्व का एक नया पहलू देखेंगे। मैं स्वभाव से ज्यादा सामाजिक या बाहर घूमने-फिरने वाला इंसान नहीं हूं। अगर मुझे किसी पार्टी में जाना पड़े, जो छह घंटे की हो, तो मैं शायद वहां एक घंटे से ज्यादा नहीं रुकता। मैं जल्दी अपने घर लौट आता हूं और अपने कंफर्ट जोन में रहना पसंद करता हूं। लेकिन इस शो में यह सब बहुत अलग होने वाला है। यहां 30-40 लोगों की भीड़ में भी मैं कहीं गायब नहीं हो सकता। मुझे पूरे समय वहां रहना होगा, जो मेरे लिए एक बड़ा चैलेंज है।"

किकू ने आगे बताया कि दर्शकों ने उन्हें हमेशा उनके किरदारों के लिए जाना है, लेकिन इस शो में वह असल जिंदगी में जैसे हैं वैसे ज्यादा नजर आएंगे।

उन्होंने कहा, "मैं आमतौर पर अपने किरदारों के पीछे छिपा रहता हूं। लोग मुझे मेरे काम के जरिए जानते हैं। इस शो में मैं हर समय दिखूंगा और यह मेरे लिए नया अनुभव होगा। मैं खुद को शुभकामनाएं देता हूं।"

किकू ने यह भी बताया कि वह इस शो में अपने हास्य का रंग बरकरार रखने की कोशिश करेंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता कि यह कितना संभव होगा।

उन्होंने कहा, "मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा हास्य इस शो में भी बना रहे। लेकिन, मैंने देखा है कि कई बार कॉमेडी अभिनेता जब ऐसे शो में जाते हैं, तो उनका हास्य पीछे छूट जाता है, और दूसरी चीजें सामने आने लगती हैं। मैं एक सहज इंसान हूं। मैं अपनी जिंदगी में ज्यादा तनाव या दबाव नहीं लेता। मैं चाहता हूं कि शो में भी यह स्वभाव बना रहे, लेकिन मेरा हास्य बरकरार रहेगा या नहीं, यह तो वक्त ही बताएगा।"

उन्होंने कहा कि वह एक भावुक इंसान हैं और लोगों से जल्दी जुड़ जाते हैं। मैं अपनी जिंदगी में टकराव से बचता हूं। अगर मैं किसी से जुड़ता हूं, तो उसे खोना नहीं चाहता। मुझे उम्मीद है कि शो में मेरे कुछ खूबसूरत रिश्ते बनेंगे। अगर कुछ गलत हुआ, तो हो सकता है कि मेरा भावनात्मक पक्ष सामने आए और मैं टूट जाऊं। मैं चाहता हूं कि शो में मेरे रिश्ते मजबूत हों। मैं तैयार हूं, लेकिन यह मेरे लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि मैं जल्दी भावुक हो जाता हूं।

रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल' को मशहूर बिजनेसमैन अशनीर ग्रोवर होस्ट कर रहे हैं। वह खुद 'राइज एंड फॉल' शो की कास्टिंग और उसके रिजेक्शन पर नजर रख रहे हैं।

शो का कॉन्सेप्ट कुछ-कुछ 'बिग बॉस' जैसा ही है। इसमें कंटेस्टेंट को अलग-अलग टास्क में खुद को साबित करना होगा। यह शो 6 सितंबर से प्रतिदिन दोपहर 12 बजे अमेजन एमएक्स प्लेयर पर स्ट्रीम हो रहा है।

 

 

