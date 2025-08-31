Kichcha Sudeep Chamundi Hill: अभिनेता किच्चा सुदीप ने चामुंडी हिल्स पहुंच किए मां चामुंडेश्वरी के दर्शन

नई दिल्ली: कन्नड़ सिनेमा के सुपरस्टार किच्चा सुदीप मैसूर स्थित चामुंडी हिल्स पहुंचे और मां चामुंडेश्वरी के दर्शन कर विशेष पूजा-अर्चना की। इस दौरान मंदिर परिसर में प्रशंसकों की भीड़ उमड़ पड़ी। हर कोई अपने चहेते अभिनेता की एक झलक पाने को उत्सुक नजर आया।

बता दें कि चामुंडी हिल्स का यह प्रसिद्ध मंदिर देवी चामुंडेश्वरी को समर्पित है और दक्षिण भारत के प्रमुख शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। अक्सर फिल्मी सितारे और राजनेता यहां दर्शन के लिए आते रहते हैं।

सुदीप का यह दौरा धार्मिक आस्था से भरा तो था ही, साथ ही उनके नए लुक ने भी सबका ध्यान खींचा। इस बार वह घुंघराले बालों के साथ बिल्कुल अलग अंदाज में नजर आए। उनके लुक को फैंस ने काफी पसंद किया। चारों तरफ से 'सुदीप, सुदीप' की आवाजें गूंजने लगीं।

मंदिर जाते वक्त भी लोग उनके साथ सेल्फी लेने की कोशिश करते दिखे। उनके साथ इस यात्रा में कुछ करीबी सहयोगी मौजूद थे, जिनमें बिग बॉस (कन्नड़) फेम विनय गौड़ा भी शामिल थे।

सुदीप का यह अचानक दौरा उनके प्रशंसकों के लिए किसी सरप्राइज से कम नहीं रहा।

एक्टर के बारे में बात करें तो सुदीप एक व्यवसायी परिवार से आते हैं। फिल्मों में आने से पहले उन्होंने टीवी की दुनिया में नाम कमाया। कन्नड़ धारावाहिक 'प्रेमदा कादम्बरी' से पहचान मिली। इसके बाद उन्होंने सिनेमा की ओर रुख किया। लीड एक्टर के तौर पर उनकी पहली फिल्म 'थायवा' थी, जो साल 1997 में आई थी। फिर उन्होंने 'प्रत्यर्थ' फिल्म में छोटी भूमिका निभाई। साल 2001 में आई फिल्म 'हुच्चा' से उन्हें बड़ी पहचान मिली। इस फिल्म के बाद सुदीप को 'हुच्चा', 'नंदी', और 'स्वाथी मुथ्यम' के लिए तीन साल लगातार बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड मिला। सुदीप की शादी प्रिया राधाकृष्णा से हुई है और उनकी एक बेटी है, जिसका नाम सानवी है।

साल 2008 में उन्होंने हिंदी फिल्म 'फूंक' से बॉलीवुड में कदम रखा। इसके बाद वह 'रण', 'फूंक 2', और 'रक्तचरित्' जैसी फिल्मों में भी नजर आए। सुदीप 'बिग बॉस' के कन्नड़ वर्जन को भी होस्ट करते हैं।