Khesari Lal Yadav Campaign : छपरा की जनता वोट से लिखेगी बदलाव की नई कहानी: खेसारी लाल यादव

Nov 06, 2025, 06:29 AM
मुंबई: भोजपुरी सिनेमा के जाने-माने अभिनेता और छपरा सीट से राजद प्रत्याशी खेसारी लाल यादव इन दिनों चुनाव प्रचार-प्रसार में व्यस्त हैं। बुधवार को उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर जनता से बदलाव के बारे में कहा है।

खेसारी लाल यादव ने इंस्टाग्राम पर चुनाव प्रचार-प्रसार का वीडियो पोस्ट किया, जिसके साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा, "इंतजार कल का है, जब छपरा की जनता अपने वोट से बदलाव की नई कहानी लिखेगी।"

बिहार की 243 सीटों पर दो चरणों में वोटिंग होगी। पहले चरण में 6 नवंबर को 121 सीटों पर और दूसरे में 11 नवंबर को 122 सीटों पर वोटिंग प्रक्रिया संपन्न होगी। वहीं, सभी सीटों पर गिनती 14 नवंबर को होगी।

मंगलवार शाम को पहले चरण का चुनाव प्रचार-प्रसार रोक दिया गया है। खेसारी लाल की सीट छपरा विधानसभा में पहले चरण में वोटिंग है।

चुनाव आयोग के अनुसार, बिहार चुनाव में इस बार 7.42 करोड़ मतदाता हिस्सा लेंगे, जिसमें 14 लाख नए वोटर शामिल हैं। अब देखना होगा कि चुनाव की पारी कौन जीत कर लेकर जाएगा।

खेसारी लाल यादव आज जिस मुकाम पर हैं, वहां पहुंचना कोई आसान बात नहीं है। अभिनेता को शुरुआत से ही गाने का शौक था, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण वे घर-घर जाकर दूध बेचा करते थे।

अभिनेता पहले स्टेज परफॉर्मेंस किया करते थे, लेकिन फिर उन्होंने धीरे-धीरे कैसेट एल्बम्स की दुनिया में कदम रखा। उनका पहला हिट सॉन्ग ऑडियंस को काफी पसंद आया था। अपने गायन से दर्शकों के बीच अच्छी पहचान बनाने के बाद खेसारी ने फिल्मों की तरफ रुख किया।

साल 2012 की फिल्म 'साजन चले ससुराल' ने उनकी किस्मत ही बदल दी। फिल्म सुपरहिट रही और खेसारी एक रात में स्टार बन गए। अभिनेता के हाल ही में कई गाने और फिल्में रिलीज हो चुके हैं और कुछ लाइन पर लगे हैं।

हाल ही में राम मंदिर के बयान को लेकर खेसारी लाल यादव और भाजपा नेता और एक्टर निरहुआ से उनकी जुबानी जंग हो गई थी। निरहुआ ने खेसारी को यदुमुल्ला कहा था। इसके जवाब में खेसारी ने कहा था कि मुसलमान भी इसी देश के नागरिक हैं।

--आईएएनएस

 

 

