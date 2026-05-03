Khatron Ke Khiladi Season 15 : ‘खतरों के खिलाड़ी 15’ में शामिल हुए गौरव खन्ना और हर्ष गुजराल, रोहित शेट्टी के साथ करेंगे स्टंट

मुंबई: फिल्म डायरेक्टर रोहित शेट्टी एक बार फिर कलर्स पर प्रसारित होने वाले रियलिटी शो ‘खतरों के खिलाड़ी’ के साथ वापसी करने को तैयार हैं। स्टंट बेस्ड शो के 15वें सीजन में एक्शन, ड्रामा और खतरे का स्तर पहले से भी ज्यादा बढ़ा हुआ होगा। खास बात है कि शो के कंटेंस्टेंट्स में स्टैंड-अप कॉमेडियन हर्ष गुजराल और 'बिग बॉस 19' के विजेता गौरव खन्ना भी नजर आएंगे।

गौरव खन्ना ने हाल ही में ‘बिग बॉस 19’ का खिताब जीता है, अब ‘खतरों के खिलाड़ी’ की चुनौतीपूर्ण दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं। अपनी शांत और संयमित छवि के लिए जाने जाने वाले गौरव इस शो में अपनी कम्फर्ट जोन से बाहर निकलकर नई परीक्षा देते नजर आएंगे।

वहीं, हर्ष गुजराल हिंदी टेलीविजन रियलिटी शो में डेब्यू करने जा रहे हैं। तेज-तर्रार हाजिरजवाबी और बेबाक रोस्टिंग के लिए मशहूर हर्ष अब स्टंट्स के मैदान में अपनी हिम्मत आजमाएंगे।

शो को लेकर गौरव खन्ना ने बताया, “मेरा हमेशा से यही स्वभाव रहा है कि मैं चीजों को नियंत्रण में रखकर संभालूं। लोग मुझे इसी रूप में जानते हैं, लेकिन ‘खतरों के खिलाड़ी’ शो पूरी तरह अलग चुनौती है। यह शो मुझे अपने कम्फर्ट जोन से बाहर निकालता है। यहां ज्यादा सोचने की गुंजाइश नहीं होती, बस अपनी सहज प्रवृत्ति पर भरोसा करना पड़ता है। मैं पूरी ईमानदारी से हर चुनौती का सामना करूंगा और अपना सब कुछ दांव पर लगाऊंगा।”

हर्ष गुजराल ने बताया, “मैंने लाइव ऑडियंस के सामने हमेशा अप्रत्याशित पलों को ह्यूमर से संभाला है। कॉमेडी मेरी सबसे बड़ी ताकत है और मुझे उम्मीद है कि यहां भी यह काम आएगी। यह एक अलग तरह का रणक्षेत्र है, जहां डर ज्यादा असली और गहरे हैं। मैं इस नई चुनौती की दुनिया का हर पल एंजॉय करने के लिए उत्साहित हूं। अगर मैं इन डरों में भी ह्यूमर ढूंढ पाया तो दर्शकों को मनोरंजन और हर्ष गुजराल का खास अंदाज दोनों मिलेगा।”

‘खतरों के खिलाड़ी 15’ जल्द ही कलर्स चैनल पर प्रसारित होगा। इस सीजन में रोहित शेट्टी के नेतृत्व में एक्शन और ड्रामा का रोमांचक मिश्रण देखने को मिलेगा। गौरव और हर्ष के साथ ही और भी मजबूत कंटेस्टेंट्स शो में नजर आएगे।

--आईएएनएस