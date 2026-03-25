खेसारी लाल यादव का टीवी पर दिखेगा जलवा, 'श्री 420' के वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर का हुआ ऐलान

मुंबई, 25 मार्च (आईएएनएस)। भोजपुरी सिनेमा के लोकप्रिय अभिनेता और गायक खेसारी लाल यादव जल्द ही टेलीविजन पर धमाल मचाने वाले हैं। दरअसल, उनकी फिल्म 'श्री 420' का वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर होने वाला है।

मेकर्स ने बुधवार को इंस्टाग्राम के जरिए जानकारी दी। उन्होंने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर फिल्म का पोस्टर शेयर किया और लिखा, "फिल्म श्री 420 का वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर जल्द होने वाला है।"

मेकर्स की पोस्ट देखकर फैंस काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। खेसारी के लाखों प्रशंसक अब टीवी पर अपनी पसंदीदा फिल्म देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

खेसारी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में अपने शानदार एक्शन, डांस और गायकी के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कई हिट फिल्में और गाने दिए हैं, जिनमें दर्शक हमेशा उनका भरपूर साथ देते हैं। किसी भी खास मौके से पहले खेसारी जरूर अपने फैंस के लिए गाने रिलीज करते हैं और बीच-बीच में उनकी फिल्में भी रिलीज होती रहती हैं।

कॉमेडी से भरपूर फिल्म में खेसारी फिल्म में ठग के रोल में नजर आएंगे, जो चतुराई से अपने मिशन को अंजाम देता है। फिल्म का टाइटल पुरानी क्लासिक 'श्री 420' से प्रेरित है, लेकिन कहानी पूरी तरह नई और मनोरंजक है। 'श्री 420' में खेसारी लाल यादव के साथ मधु शर्मा और श्वेता महारा अहम भूमिकाओं में नजर आएंगी।

फिल्म में खेसारी लाल यादव के साथ संजय पांडे, समर्थ चतुर्वेदी, प्रकाश जैस, श्रद्धा नवल, निशा गुप्ता, श्लेषा मिश्रा, निशा गुप्ता, अलीशा शर्मा, उमाकांत राय, राहुल श्रीवास्तव, सोनू पांडेय, चंदन कश्यप, तवी तिवारी, अमन सिंह, कृति तिवारी, दिव्या यादव, सुनीता वर्मा, आयुषी पांडेय, दिव्या सिंह, बेबी सृष्टि जैसे कलाकार भी अहम किरदार निभा रहे हैं। इस फिल्म को मधु शर्मा और समीर आफताब ने प्रोड्यूस किया है। गाने का संगीत कृष्णा बेदर्दी ने तैयार किया है।

इस मूवी में कुछ स्पेशल अपीयरेंस भी हैं, जिनमें मनोज सिंह टाइगर, अनूप अरोड़ा, देव सिंह, सीपी भट्ट, मात्रू अशोक अत्री और महंतजी जैसे नाम शामिल हैं।

--आईएएनएस

एनएस/एएस