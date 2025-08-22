मनोरंजन

खेसारी लाल यादव के नए गाने 'बबुआ' का टीजर रिलीज

Aug 22, 2025

मुंबई, 21 अगस्त (आईएएनएस)। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के जाने-माने अभिनेता खेसारी लाल यादव के अपकमिंग गाने 'जान बाड़ा बबुआ' का टीजर रिलीज कर दिया गया है, जिसे देख प्रशंसकों में उत्साह है।

मेकर्स ने इंस्टाग्राम पर गाने के पोस्टर के साथ टीजर पोस्ट किया, जिसके कैप्शन में उन्होंने लिखा, "आ गया दिल छू लेने वाला गाना 'जान बाड़ा बबुआ' खेसारी लाल यादव के अंदाज में। अब देखें 22 अगस्त को सुबह 6:15 बजे से।"

वहीं, टीजर को अभिनेता खेसारी ने भी अपने अधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट किया है।

गाने को खेसारी लाल यादव और आर्यन बाबू ने अपनी आवाज दी है और कृष्णा बेबदर्दी ने इसे संगीतबद्ध किया है। वहीं, इसके बोल प्यारे लाल यादव ने लिखे हैं।

ग्लोबल म्यूजिक वर्ल्ड के बैनर तले गाने को कोरियोग्राफ आरडी रामदेवन ने किया है और इसका डायरेक्शन धीरज ठाकुर ने किया है। गाना कई म्यूजिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगा। पूरा गाना जियो सावन, स्पॉटिफाई, एप्पल म्यूजिक, और अमेजन म्यूजिक के साथ गाना पर भी उपलब्ध होगा।

अभिनेता के वर्कफ्रंट की बात करें तो उनकी अपकमिंग फिल्म 'गॉडफादर' जल्दी ही रिलीज होने वाली है। दमदार एक्शन, शानदार डायलॉग डिलीवरी और स्टाइलिश अंदाज के साथ मेकर्स ने फिल्म का ट्रेलर पहले ही रिलीज कर दिया था, जिसके बाद प्रशंसक अब फिल्म को लेकर उत्साहित हैं।

निर्देशक पराग पाटिल ने फिल्म में सामाजिक मुद्दों को आधुनिक अंदाज में पेश किया है। कहानी प्राण ने लिखी है, जो पारिवारिक मूल्यों, सामाजिक चुनौतियों और एक आम इंसान के संघर्ष को दर्शाती है।

फिल्म में खेसारीलाल यादव और यामिनी सिंह के अलावा आस्था सिंह, संजय पांडे, विनोद मिश्रा, जे. नीलम, निशा तिवारी और सुबोध सेठ जैसे कलाकार अहम किरदारों में दिखेंगे।

--आईएएनएस

एनएस/एबीएम

