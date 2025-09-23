‘खोसला का घोसला’ के 19 साल पर तारा शर्मा ने शेयर की खास यादें

मुंबई, 23 सितंबर (आईएएनएस)। मशहूर फिल्मकार दिबाकर बनर्जी की कल्ट कॉमेडी फिल्म ‘खोसला का घोसला’ को रिलीज हुए 19 साल पूरे हो गए हैं। इस अवसर पर फिल्म की अभिनेत्री तारा शर्मा ने पुरानी यादों में खोकर अनुपम खेर, बोमन ईरानी और कलाकारों के साथ सेट पर बिताए मजेदार पलों और दोस्ती को याद किया।

इसकी कुछ तस्वीरें उन्होंने इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं। इन्हें शेयर करते हुए अभिनेत्री तारा शर्मा ने लिखा, "मुझे हमेशा से तस्वीरें कैद करना और उनके बारे में छोटे-छोटे नोट्स लिखना पसंद रहा है। ये हैं हमारी फिल्म 'खोसला का घोसला' की कुछ यादें, जो आज 19 साल की हो गई है। सचमुच, वक्त पंख लगाकर उड़ जाता है। मेरे पास एक एल्बम है, जिसमें हर तस्वीर के साथ डायरी की एंट्री जुड़ी हुई है, जो उस दौर के मजेदार और यादगार लम्हों को ताजा कर देती है।''

उन्होंने लिखा, ''सोचती हूं, शायद मैं व्लॉग और इंस्टा स्टोरीज का आनंद तब ले रही थी, जब यह ट्रेंड शुरू भी नहीं हुआ था। इस एल्बम और डायरी की कुछ झलकियां आप मेरे यूट्यूब चैनल 'द तारा शर्मा शो' पर देख सकते हैं।''

तारा शर्मा ने आगे लिखा, “बहुत सी छोटी-छोटी बातें वक्त के साथ भूल गई थीं, लेकिन पीछे मुड़कर देखना हमेशा सुकून देता है। हां, थोड़ा नॉस्टैल्जिक और मजाकिया भी लगता है, लेकिन इन यादों के लिए दिल से आभारी हूं। इस छोटी सी फिल्म का हिस्सा बनकर बेहद गर्व है, जिसने बड़े दिल के साथ शुरुआत की और बाद में कल्ट क्लासिक और बड़ी हिट बनी। याद है मेरे शुरुआती तीन ऑडिशन में से एक यह फिल्म थी, इसमें कास्ट होने की खुशी और बेहतरीन कलाकारों व दिग्गजों के साथ इसे बनाने का अनुभव वाकई सीख से भरा हुआ रहा। यह सफर अनमोल है और सीखने का सिलसिला हमेशा चलता रहेगा।"

इसके साथ ही उन्होंने अनुपम खेर, बोमन ईरानी जैसे बड़े सितारों को इस फिल्म में उनका हौसला बढ़ाने के लिए धन्यवाद कहा है। इस पोस्ट में अभिनेत्री ने फिल्म के सेट की कुछ यादगार तस्वीरें साझा की हैं। इनमें पूरी कास्ट कभी साथ वक्त बिताती तो कभी अपने सीन के लिए तैयार होती दिखाई दे रही है।

'खोसला का घोसला' 22 सितंबर 2016 को रिलीज हुई थी।

--आईएएनएस

