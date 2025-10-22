मनोरंजन

खास अंदाज में ऋतिक रोशन ने दी अपनी मां पिंकी रोशन को जन्मदिन की बधाई

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Oct 22, 2025, 03:31 PM

नई दिल्ली, 22 अक्टूबर (आईएएनएस)। बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन की फिल्म 'वॉर-2' नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुकी है। फिल्म में उनके साथ जूनियर एनटीआर और कियारा आडवाणी भी लीड रोल में हैं।

एक्टर फिल्मों और पर्सनल लाइफ में वर्क बैलेंस बनाना जानते हैं और अब उन्होंने अपनी प्यारी मां को जन्मदिन की बधाई अनोखे अंदाज में दी है।

ऋतिक रोशन ने सोशल मीडिया पर अपनी मां पिंकी रोशन की फोटो पोस्ट कर जन्मदिन की बधाई दी है। उन्होंने अपनी मां दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला बताया है।

उन्होंने कैप्शन में लिखा, "दुनिया की सबसे खूबसूरत आंखें। आपके बेटे के लिए यह देखना बहुत खुशी की बात है कि जैसे-जैसे आप बड़ी होती जा रही हैं, ये आंखें भी हर साल यंग होती जा रही हैं। जन्मदिन मुबारक हो मेरी बेंजामिन बटन मां। आई लव यू।

किसी की मां के लिए बेटे के द्वारा कहे गए ये शब्द बहुत प्यारे हैं। फैंस भी एक्टर के पोस्ट से रिलेट कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, "मां कभी बूढ़ी नहीं होती, उसके फीचर्स तो उसके बेटे-बेटियों के चेहरों पर झलकते हैं, जो उन्हें दोबारा यंग बनाते हैं।"

एक अन्य यूजर ने लिखा, "एक माँ अपने बच्चे की नज़रों में कभी बूढ़ी नहीं होती। साल तो बस उसे निखारते हैं...वह तो हर साल के साथ सोने की तरह चमकने लगती है।"

बता दें कि ऋतिक रोशन की मां, पिंकी रोशन, 70 साल की उम्र में भी खुद को फिट रखती हैं और सोशल मीडिया पर हैवी वर्कआउट की वीडियो पोस्ट करती हैं। उन्होंने हाल ही में ऋतिक की फिल्म के गाने 'आवन जावन' पर शानदार डांस किया था और सोशल मीडिया पर उनकी बहुत तारीफ हुई थी।

वर्क फ्रंट की बात करें तो एक्टर की 'वॉर-2' ओटीटी पर रिलीज हो चुकी है और इसी साल उनकी तीन और फिल्में फ्लोर पर आने वाली हैं। ऋतिक जल्द ही 'कृष-4' की शूटिंग शुरू करने वाले हैं। इस फिल्म को डायरेक्ट करण मल्होत्रा करने वाले हैं और फिल्म को एक्टर के पिता राकेश रोशन प्रोड्यूस करेंगे। इसके अलावा, वह 'अल्फा' और 'द रोशन्स' में भी दिखेंगे।

--आईएएनएस

पीएस/एएस

Related posts

Loading...

More from author

Loading...