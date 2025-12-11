खाना तभी प्रभावशाली बनता है, जब वह किसी कहानी को बयान करता है : शेफ रणवीर बरार

मुंबई, 10 दिसंबर (आईएएनएस)। भारतीय भोजन अपनी विविधता के लिए दुनिया भर में मशहूर है। हर प्रदेश, हर घर और हर परिवार की अपनी कोई न कोई खास डिश और उससे जुड़ी कोई कहानी होती है। यही कहानियां हमारे खाने के स्वाद को तो बढ़ाती ही हैं, साथ ही संस्कृति, यादों और पहचान से जोड़कर रखती हैं।

इसी सोच को नए तरीके से पेश करने के लिए 'मास्टरशेफ इंडिया' का नया सीजन आने वाला है, जहां देश के अलग-अलग हिस्सों से आए लोग खाने के जरिए अपनी यात्रा को पेश करेंगे।

नए सीजन में जज के रूप में सेलिब्रिटी शेफ रणवीर बरार, कुणाल कपूर, और विकास खन्ना भी होंगे। तीनों जज अपनी अलग-अलग शैली, अनुभव, और व्यक्तित्व के लिए जाने जाते हैं। इस बार शो का उद्देश्य सिर्फ अच्छा खाना बनाना नहीं, बल्कि उस खाने के पीछे की कहानी को भी सामने लाना है।

शो में प्रतिभागी अपने क्षेत्र, अपने परिवार और अपनी परंपराओं का प्रतिनिधित्व करेंगे, और हर चुनौती के जरिए भारत की विविधता को दिखाने की कोशिश करेंगे।

रणवीर बरार ने कहा, ''खाना तभी प्रभावशाली बनता है जब वह किसी कहानी को बयां करता है। इस सीजन की थीम 'प्राइड ऑफ इंडिया' है, जिसका मकसद सिर्फ स्वाद को ही नहीं, बल्कि उनके पीछे की वैल्यूज और यात्राओं को भी दिखाना है।''

उन्होंने कहा, ''मैं चाहता हूं कि हर प्रतिभागी अपने खाने में अपने भारत की झलक दिखाए, वो भारत जो परंपरा और आधुनिकता, सरलता और विविधता, साहस और जिज्ञासा इन सभी का मेल है। जज इस बार सिर्फ खाना नहीं चखेंगे, बल्कि उस खाने में छुपी भावनाओं और पहचान को भी समझने की कोशिश करेंगे।''

इस सीजन की एक और अहम बात यह भी है कि शेफ कुणाल कपूर की वापसी हो रही है। वह काफी समय बाद शो में लौट रहे हैं और अपनी ऊर्जा, अपने अनुभव और अपनी सादगी से मास्टरशेफ की रसोई में नया जोश भरने वाले हैं।

इस बार शो में कई चुनौतियां ऐसी होंगी, जहां प्रतिभागी जोड़ी बनाकर काम करेंगे। यह साझेदारी, टीमवर्क और रचनात्मक सोच का एक नया अध्याय लेकर आएगा।

'मास्टरशेफ इंडिया' का नया सीजन 5 जनवरी 2026 से सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन और सोनी लिव पर प्रसारित होगा।

--आईएएनएस

