खून का रिश्ता नहीं, फिर भी 25 साल से एक्टर सरथ कुमार को भेजती आ रही हैं रक्षा सूत्र, तमिल स्टार बोले- मेरे लिए ये खास

चेन्नई, 10 अगस्त (आईएएनएस)। तमिल अभिनेता और राजनेता सरथ कुमार ने अपनी 'राखी सिस्टर' पिंकी सिंह के प्रति प्यार और आभार सोशल मीडिया पर व्यक्त किया, तो वहीं अभिनेता विशाल ने अपनी बहन ऐश्वर्या के साथ राखी का उत्सव अपने फिल्म सेट पर मनाया। इसके अलावा, विशाल ने हाल ही में अपनी 35वीं फिल्म की शूटिंग भी शुरू की है, जो कि तमिल फिल्म इंडस्ट्री में चर्चा का विषय बनी हुई है।

सरथ कुमार ने बताया कि उनकी राखी बहन पिंकी सिंह, जो हैदराबाद में रहती हैं, पिछले 25 वर्षों से नियमित तौर पर हर साल राखी भेजती हैं और राखी के दिन उन्हें शुभकामनाएं देती हैं। उन्होंने कहा कि भले ही वे अक्सर आमने-सामने नहीं मिल पाते, लेकिन राखी का यह प्यार और सम्मान उनकी जिंदगी का एक खास हिस्सा है।

एक्स टाइमलाइन पर रविवार को अपनी बहन की तस्वीरें साझा करते हुए उन्होंने लिखा, "पिछले 25 वर्षों से हर साल बिना चूके, मेरी बहन पिंकी सिंह मुझे राखी भेजती हैं। वह हैदराबाद में रहती है, लेकिन राखी के दिन पर मुझे शुभकामनाएं जरूर भेजती हैं, चाहे हम मिल भी न पाएं। लेकिन जो बात सबसे खास है, वो ये है कि आमने-सामने मिलना सबसे अच्छा होता है। पिंकी हमेशा मेरे लिए अच्छी शुभकामनाएं देती हैं, और मैं उसे बहुत मानता हूं।"

सरथ कुमार के अलावा, तमिल सिनेमा के मशहूर अभिनेता विशाल ने भी रक्षाबंधन का त्योहार मनाया।

विशाल की बहन ऐश्वर्या उनके नए फिल्म के सेट पर पहुंची और उनकी कलाई पर राखी बांधी। विशाल ने इस मौके पर अपनी भावनाएं एक्स पोस्ट के जरिए साझा कीं। उन्होंने बताया कि ऐश्वर्या का शूटिंग सेट पर आना उनके लिए एक सुखद सरप्राइज था। इस अवसर पर उन्होंने अपनी भतीजी नायला को भी लंबे समय बाद देखा, जो उनके लिए खुशी का मौका था।

विशाल ने एक्स पोस्ट में लिखा, "मेरी प्यारी बहन ऐशु को रक्षाबंधन की बहुत-बहुत शुभकामनाएं। उसने मेरे शूटिंग सेट पर आकर मुझे सरप्राइज दिया और राखी बांधी... इन सबसे मेरा दिन बन गया। मुझे अपनी प्यारी भतीजी नायला को भी काफी समय बाद देखने को मिला। बहुत सारा प्यार। भगवान आपको खुश रखे।"

बता दें कि विशाल ने अपनी 35वीं फिल्म की शूटिंग एक अगस्त से शुरू कर दी है। इस फिल्म का निर्देशन रवि अरासु कर रहे हैं।

