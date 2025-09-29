मनोरंजन

'खंड लगदी' सॉन्ग की सक्सेस से खुश हुईं शहनाज गिल, फैंस पर लुटाया प्यार

Sep 29, 2025, 02:17 AM

नई दिल्ली, 28 सितंबर (आईएएनएस)। अपने ट्रांसफॉर्मेशन लुक और अपने चुलबुले अंदाज के साथ फैंस का दिल जीतने वाली एक्ट्रेस शहनाज़ गिल के लिए रविवार को बहुत खुशी का अवसर आया।

एक्ट्रेस का हालिया रिलीज सॉन्ग 'खंड लगदी' सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सॉन्ग पर टीवी सेलेब्स के साथ-साथ फैंस भी लगातार रील भी बना रहे हैं। सॉन्ग को मिल रहे इतने अच्छे रिस्पांस से एक्ट्रेस बहुत खुश हैं और उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए अपनी खुशी जाहिर की है। एक्ट्रेस शहनाज़ गिल ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट की है और सॉन्ग की सक्सेस के लिए फैंस का दिल से धन्यवाद दिया है।

एक्ट्रेस वीडियो में कहती हैं, "मैंने अभी देखा कि हमारा 'खंड लगदी' गाना वायरल हो रहा है, थैंक्यू सो मच, और सिंगर जैस्मिन ने भी गाने को बहुत अच्छा गाया है।" एक्ट्रेस आगे कहती हैं, "मेरा भी मन कर रहा है गाना गुनगुनाने का, लेकिन मैं उनकी तरह नहीं गा पाऊंगी लेकिन कोशिश कर सकती हूं।"

शहनाज ने वीडियो के कैप्शन में लिखा, "खंड लगदी दुनिया भर में ट्रेंड कर रहा है। आप सभी के प्यार और रील्स के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, और मेरी खराब गायकी के लिए माफ करें।

एक्ट्रेस अपने गाने के बोल गुनगुनाती हैं और बहुत ही प्यारा गाती हैं। फैंस एक बार उनकी सिंगिंग टैलेंट के दीवाने हो जाते हैं। एक यूजर ने लिखा, "आपकी आवाज में जादू है…हमारी क्वीन शहनाज़ गिल, मैं आपको प्यार और पॉजीटिविटी भेजती हूँ, गॉड ब्लेस यू।

एक अन्य यूजर ने लिखा, " गाने के लिरिक्स बहुत मुश्किल हैं लेकिन आपने बहुत प्यारा गाया है।"

वर्क फ्रंट की बात करें तो 'खंड लगदी' शहनाज की अपकमिंग पंजाबी फिल्म एक कुड़ी का गाना है। फिल्म 31 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म में एक्ट्रेस लीड रोल में हैं। पहले फिल्म 19 सितंबर को रिलीज होनी थी, लेकिन पंजाबी में आई बाढ़ की वजह से मेकर्स ने फिल्म की रिलीज को टाल दिया।

