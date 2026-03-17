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KD The Devil Song Controversy : 'सरके चुनर' गाने पर बैन लगाने की मांग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने जारी किया नोटिस

संजय दत्त-नोरा फतेही के गाने पर विनीत जिंदल ने बैन की मांग की, NHRC ने नोटिस जारी किया
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Mar 17, 2026, 02:49 PM
'सरके चुनर' गाने पर बैन लगाने की मांग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने जारी किया नोटिस

मुंबई: 'केडी: द डेविल' में संजय दत्त और नोरा फतेही पर फिल्माए हालिया रिलीज गाने को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। वकील और सामाजिक कार्यकर्ता विनीत जिंदल ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी) के सचिव को लिखित शिकायत भेजी है, जिसमें गाने पर तत्काल प्रतिबंध लगाने और सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म से इसे हटाने की मांग की गई है।

वहीं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने फिल्म के गाने 'सरके चुनर' में आपत्तिजनक और डबल मीनिंग वाले बोलों के इस्तेमाल को लेकर नोटिस जारी किया है। हाल ही में रिलीज गाने को अश्लील बोल की वजह से सोशल मीडिया पर भारी विरोध का सामना करना पड़ा।

संजय दत्त और नोरा फतेही के गाने के गीतकार रकीब आलम हैं और कोरियोग्राफ प्रेम ने किया है, संगीत अर्जुन जन्या का है और गायन मंगली ने किया है। गाना यूट्यूब पर रिलीज गाना सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

विनीत जिंदल ने अपनी शिकायत में कहा कि गाने के बोल बेहद अश्लील, सेक्सुअली सजेस्टिव और डबल मीनिंग वाले हैं। उन्होंने कुछ पंक्तियों का जिक्र करते हुए इस गाने को बैन करने की मांग की। जिंदल का आरोप है कि भड़काऊ डांस और वीडियो की प्रस्तुति अश्लीलता को और बढ़ावा देती है, जो सार्वजनिक शालीनता के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि यह कंटेंट नाबालिगों सहित आम लोगों के लिए आसानी से उपलब्ध है, जिससे युवाओं पर बुरा असर पड़ सकता है।

विनीत जिंदल ने एमआईबी से मांग की है कि गाने पर तुरंत बैन लगाया जाए, इसे सभी प्लेटफॉर्म से हटाया जाए और नाबालिगों को ऐसी सामग्री से बचाने के लिए सख्त कदम उठाए जाएं।

शिकायत में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 294 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के प्रावधानों का हवाला दिया गया है। जिंदल ने पहले ही दिल्ली पुलिस की साइबर सेल में संजय दत्त, नोरा फतेही और अन्य लोगों के खिलाफ शिकायत की है। इस बीच, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने भी गाने में कथित आपत्तिजनक और दोहरे अर्थ वाले बोलों को लेकर नोटिस जारी किया है।

आयोग का यह कदम सोशल मीडिया पर आए भारी विरोध और शिकायतों के बाद उठाया गया है। विवाद बढ़ने के बाद गाने को लेकर कई लोग सोशल मीडिया पर अपनी राय रख रहे हैं। कुछ लोग इसे अश्लील करार दे रहे हैं, जबकि अभी तक फिल्म के निर्माताओं, संजय दत्त या नोरा फतेही की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है।

--आईएएनएस

 

 

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