'क्या सलमान खान के साथ काम करेंगी आप?' गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा ने दिया जवाब

Nov 15, 2025, 04:29 AM

मुंबई, 14 नवंबर (आईएएनएस)। बॉलीवुड में हमेशा से ही सितारों की दोस्ती और उनके बीच की केमिस्ट्री दर्शकों के लिए चर्चा का विषय रही है। इसी कड़ी में हाल ही में गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा का नाम चर्चा में आया। सुनीता को लोग अक्सर गोविंदा के साथ जोड़कर देखते हैं, लेकिन अब उन्होंने अपनी अलग पहचान भी बनानी शुरू कर दी है।

बॉलीवुड एक्टर गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा हाल ही में 'बिग बॉस 19' में मेहमान के रूप में दिखाई दीं थी, और वहां उन्होंने सलमान खान के साथ जो मजेदार बातचीत की, वह दर्शकों को काफी पसंद आई। उनके और सलमान के बीच की बातचीत को देखकर लोग यह सोचने लगे कि शायद भविष्य में यह जोड़ी किसी प्रोजेक्ट में नजर आए।

हाल ही में सुनीता ने यूट्यूब व्लॉग में खुलकर विचार साझा किए। उनसे किसी यूजर ने सवाल किया, 'बिग बॉस में आपकी और सलमान खान की केमिस्ट्री शानदार थी। क्या आप भविष्य में साथ में काम करने की योजना बना रही हैं?''

इस सवाल पर सुनीता ने कहा कि फिलहाल उनके बीच कोई प्रोजेक्ट तय नहीं है, लेकिन अगर मौका मिला तो वह जरूर साथ काम करना चाहेंगी।

उन्होंने कहा, ''अभी तक हमें कुछ नहीं पता। अगर हम साथ में काम करते हैं, तो मैं सबसे पहले आप लोगों को खुशखबरी जरूर सुनाऊंगी। मैं सलमान के साथ काम करना चाहूंगी, क्योंकि वह बहुत अच्छे इंसान हैं। उन्होंने बिग बॉस में जिस तरह मेरा स्वागत किया, वह मुझे काफी अच्छा लगा। शुक्रिया सलमान।''

'बिग बॉस 19' के 'वीकेंड का वार' में सलमान सुनीता से पूछते हैं, 'भाभी, क्या चल रहा है?' इस पर सुनीता कहती हैं, 'मुझसे ज्यादा तो आपको पता होगा, मैं तो आपसे ये पूछने आई थी कि आपके पार्टनर को कैसे सुधारा जाए।'

इस सवाल का जवाब देते हुए सलमान कहते हैं, 'उन्हें सिर्फ एक ही सुधार सकती है।' इस बीच सुनीता कहती हैं कि 40 साल हो गए, वे नहीं सुधार पाईं, इसलिए मैं आपसे कुछ टिप्स लेने आई हूं।

इसके बाद सलमान बोलते हैं, 'जब हम दोनों साथ में काम करेंगे तो बात करेंगे, लेकिन कहीं वो मुझे ही ना सुधार दें।'

इसके अलावा, सुनीता ने अपने व्लॉग में गोविंदा के स्वास्थ्य के बारे में भी जानकारी दी। हाल ही में गोविंदा को घर पर अचानक बेहोश होने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इस बारे में सुनीता ने बताया कि गोविंदा अब पूरी तरह से फिट हैं और स्वस्थ हैं। उन्होंने कहा कि गोविंदा अपनी नई फिल्म के लिए काफी मेहनत कर रहे थे और इसी दौरान उन्हें यह स्वास्थ्य समस्या हुई।

--आईएएनएस

पीके/एबीएम

