क्या अक्षय कुमार की फिल्म 'तीस मार खां' का बनेगा सीक्वल? फराह खान ने एक्टर से किया मजेदार सवाल

Sep 15, 2025, 12:03 PM

मुंबई, 15 सितंबर (आईएएनएस)। मशहूर कोरियोग्राफर, फिल्म निर्माता और यूट्यूबर फराह खान हाल ही में सलमान खान के रियलिटी शो 'बिग बॉस-19' को होस्ट करते हुए दिखाई दी थीं।

वह सलमान खान की अनुपस्थिति में वीकेंड का वार एपिसोड को होस्ट करती दिखीं। इसमें फिल्म 'जॉली एलएलबी-3' के स्टार्स अरशद वारसी और अक्षय कुमार ने भी उनका खूब साथ दिया। इससे वीकेंड का वार एपिसोड काफी मजेदार हो गया।

इस शो के बाद सोमवार को फराह खान ने अक्षय कुमार से एक मजेदार सवाल किया। उन्होंने अक्षय कुमार से पूछा कि क्या उनकी फिल्म 'तीस मार खां' का पार्ट 2 बनाया जाए।

दरअसल, 'बिग बॉस 19' को साथ में होस्ट करने के बाद फराह ने एक तस्वीर शेयर करते हुए अक्षय से सवाल पूछा और लिखा कि साथ में शो को होस्ट करना कितना मजेदार था।

इस पर अभी तक अक्षय कुमार का जवाब नहीं आया है। वैसे इस फिल्म का पार्ट-2 बनेगा तो अक्षय के फैंस जरूर खुश होंगे। तीस मार खां को फराह खान ने ही डायरेक्ट किया था।

इसमें कैटरीना कैफ अक्षय कुमार के अपोजिट दिखाई दी थीं। इसका गाना शीला की जवानी काफी हिट हुआ था। फिल्म में अक्षय खन्ना ने सुपरस्टार आतिश कपूर की भूमिका निभाई थी।

फराह बहुत जल्द नए शो 'ऑन्टी किसको बोला' को होस्ट करती दिखाई देंगी। शो में गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा जज की भूमिका निभाती दिखाई देंगी। इसे फराह खान के यूट्यूब चैनल पर प्रसारित किया जाएगा।

अक्षय कुमार की बात करें तो वो बहुत जल्द फिल्म 'जॉली एलएलबी-3' में दिखाई देंगे। इसमें अरशद वारसी, अमृता राव और सौरभ शुक्ला भी हैं। इस फ्रेंचाइजी का यह तीसरा पार्ट है। यह 19 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इसे सुभाष कपूर ने डायरेक्ट किया है। इसमें दोनों जॉली की भिड़ंत के साथ ही एक गंभीर मुद्दे पर कोर्ट में बहस दिखाई देगी।

