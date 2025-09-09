मनोरंजन

Kaveri Priyam : अभिनेत्री कावेरी प्रियम ने बताया, क्यों आकर्षक लगा उन्हें ‘दूरियां’ का किरदार

कावेरी प्रियम का नया शो "दूरियां", सोनिया के किरदार से दर्शकों का दिल जीता
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Sep 09, 2025, 12:35 PM
अभिनेत्री कावेरी प्रियम ने बताया, क्यों आकर्षक लगा उन्हें ‘दूरियां’ का किरदार

मुंबई: अभिनेत्री कावेरी प्रियम "ये रिश्ते हैं प्यार के" और "जिद्दी दिल माने ना" जैसे धारावाहिकों में यादगार अभिनय के लिए मशहूर हैं। इन दिनों वो यूट्यूब पर स्ट्रीम हो रहे शो "दूरियां" में सोनिया का किरदार निभाती दिखाई दे रही हैं।

कावेरी प्रियम ने यह किरदार क्यों चुना और यह उनके दूसरे किरदारों से कैसे अलग है, उन्होंने एक इंटरव्यू में इसके बारे में बताया।

अभिनेत्री इस शो में एक ऐसी महिला का रोल प्ले कर रही हैं, जो प्रोफेशनल लाइफ में तो बड़ी मजबूत है, लेकिन पर्सनल लाइफ में काफी संघर्ष करती है।

कावेरी प्रियम ने अपने किरदार के बारे में बात करते हुए कहा, "सोनिया के किरदार की जटिलता ने मुझे इसकी तरफ तुरंत आकर्षित किया। वह न सिर्फ एक मजबूत महिला है, बल्कि एक तरीके से कमजोर भी है। पेशेवर तौर पर वह महत्वाकांक्षी और आत्मविश्वासी है, लेकिन निजी जिंदगी में वह असुरक्षित और बेहद भावुक है। इस किरदार का यही द्वंद्व उसे मेरे लिए आकर्षक बनाता है।"

कावेरी मानती हैं कि सोनिया के किरदार के लिए तैयारी करने का मतलब था कि उन असली महिलाओं को देखना जो काम पर अपनी ताकत और घर पर अपनी कमजोरी के बीच संतुलन बनाए रखती हैं।

उन्होंने बताया कि इस तरह के किरदार निभाना उन्हें पसंद हैं, जो उन्हें कुछ नया करने की चुनौती दे।

कावेरी ने कहा, "मैं जानबूझकर स्क्रीन पर खुद को दोहराने से बचती हूं। सोनिया ने मुझे एक ही भूमिका में महत्वाकांक्षा, जुनून, कमजोरी और दिल टूटने का अहसास दिखाने का मौका दिया। मैं कई परतों वाली खामियों से भरे किरदारों और ऐसी कहानियों को तलाशना पसंद करती हूं, जो मुझे चुनौती दें, फिर चाहे वो फिल्म, ओटीटी, या टीवी किसी से भी जुड़े क्यों न हों। आगे भी मैं खुद को चुनौती देने वाले किरदार निभाना चाहूंगी।"

“दूरियां” एक यूट्यूब सीरीज है, जिसे जार पिक्चर्स ने प्रोड्यूस किया है। यह यूट्यूब पर स्ट्रीम हो रही है। इसमें कावेरी प्रियम के किरदार को दर्शक काफी पसंद कर रहे हैं। इसके निर्देशक मोहित झा हैं।

 

 

strong female charactersIndian TelevisionKaveri PriyamYouTube SeriesDooriyan ShowOTT contententertainment news

Related posts

Loading...

More from author

Loading...