Kaun Banega Crorepati 17 : 'कौन बनेगा करोड़पति' में अमिताभ बच्चन ने जावेद अख्तर के साथ 'जंजीर' वाला सीन किया रिक्रिएट

मुंबई: अमिताभ बच्चन के गेम शो 'कौन बनेगा करोड़पति 17' के नए एपिसोड में मशहूर लेखक जावेद अख्तर अपने बेटे फरहान अख्तर के साथ नजर आएंगे। इसका एक प्रोमो सोशल मीडिया पर शो के मेकर्स ने शेयर किया है।

इसमें अमिताभ बच्चन अपनी फिल्म 'जंजीर' के एक मशहूर सीन को फिर से दोहराते दिखाई दिए।

क्विज-आधारित रियलिटी शो 'कौन बनेगा करोड़पति' के लेटेस्ट एपिसोड में जावेद और फरहान की जोड़ी हॉट सीट पर बैठी अमिताभ बच्चन के सवालों का जवाब देती दिखाई देगी। इसके प्रोमो में अमिताभ बच्चन कहते हैं, "जब तक बैठने को ना कहा जाए शराफत से खड़े रहो, यह पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं।"

इस वीडियो को शेयर करते हुए मेकर्स ने लिखा, "देखिए कौन बनेगा करोड़पति सोम-शुक्र रात 9 बजे सिर्फ सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन और सोनी लिव पर।" इस दौरान अमिताभ बच्चन का बर्थडे भी सेलिब्रेट किया जाएगा। यह वीडियो अब तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल है। इस पर लोग जमकर कमेंट भी कर रहे हैं। लोग कहते नजर आए कि उन्हें पुराना एंग्री यंग मैन याद आ गया।

फिल्म 'जंजीर' की बात करें तो यह 1973 में रिलीज हुई थी। इसमें जया बच्चन, प्राण, अजीत खान और बिंदु जैसे कलाकार थे। फिल्म का निर्देशन और निर्माण प्रकाश मेहरा ने किया है। इसकी कहानी सलीम-जावेद ने लिखी थी। यह जावेद अख्तर के साथ अमिताभ बच्चन की पहली मूवी थी। इस फिल्म में विजय नाम के एक इंस्पेक्टर की कहानी थी, जिसे ड्यूटी से निलंबित कर दिया जाता है और वह अपने माता-पिता के हत्यारों को ढूंढने निकल पड़ता है।

इसके बाद सलीम-जावेद ने अमिताभ बच्चन को मुख्य भूमिका में लेकर कई फिल्मों की कहानी लिखी, जो हिट हुईं। इनमें 'दीवार' और 'शोले' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में भी शामिल हैं। कहते हैं कि इन्हीं फिल्मों की वजह से अमिताभ बच्चन को बॉलीवुड का एंग्री यंग मैन कहा जाने लगा था।

इस फिल्म का 2013 में प्रियंका चोपड़ा और रामचरण के साथ रीमेक बनाया गया था, जिसे अपूर्व लाखिया ने डायरेक्ट किया था। इसमें संजय दत्त, प्रकाश राज, अतुल कुलकर्णी और माही गिल जैसे कलाकार भी थे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर टिक नहीं पाई थी, जबकि इसके साथ राम चरण ने बॉलीवुड में डेब्यू किया था।