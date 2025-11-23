मनोरंजन

Kattalan Malayalam Movie : 'काट्टालन' के मेकर्स ने जारी किया कार का खतरनाक स्टंट वीडियो, स्टंटमैन की बहादुरी को किया सलाम

‘काट्टालन’ का धमाकेदार स्टंट वीडियो, एंटनी वर्गीज का एक्शन हुआ वायरल
Nov 23, 2025, 04:36 PM
मुंबई: मलयालम फिल्मों में हमेशा से ही रोमांचक एक्शन और दमदार अभिनय की मांग रही है। इस कड़ी में फिल्म 'काट्टालन' काफी चर्चा बटोर रही है। यह फिल्म एक रोमांचक अनुभव देने वाली है। फिल्म के निर्माता क्यूब एंटरटेनमेंट्स ने सोशल मीडिया पर फिल्म के एक खतरनाक स्टंट का वीडियो पोस्ट किया, जिसने दर्शकों की उत्सुकता को बढ़ा दिया।

वीडियो में दिखाया है कैसे एक चारपहिया वाहन पूरी तरह पलट जाता है। इस दौरान पूरी टीम स्टंटमैन को बाहर निकालने के लिए दौड़ती दिखाई देती है। निर्माताओं ने इस मौके पर स्टंटमैन और तकनीकी टीम की बहादुरी की सराहना करते हुए उन्हें 'हीरो' बताया।

प्रोडक्शन हाउस क्यूब एंटरटेनमेंट ने कैप्शन में लिखा, "स्क्रीन के पीछे के अनदेखे हीरोज को सलाम!"

बता दें कि द 'काट्टालन' में मुख्य भूमिका में एंटनी वर्गीज हैं। मेकर्स ने अक्टूबर में उनका फिल्म से फर्स्ट लुक जारी किया था। उनके फर्स्ट लुक के पोस्टर में आंखें गुस्से से लाल दिखाई दे रही हैं, वहीं बिखरे बाल और सिगार उनके लुक को और भी खतरनाक बना रहीे थे। उनके चेहरे और हाथ पर खून था, जिससे फैंस अंदाजा लगा रहे हैं कि फिल्म में हिंसक और रोमांचक एक्शन सीन जरूर देखने को मिलेंगे।

क्यूब एंटरटेनमेंट्स के प्रोड्यूसर शरीफ मोहम्मद, जो पहले हिट फिल्म 'मार्को' बना चुके हैं, अब 'काट्टालन' जैसी एक्शन थ्रिलर के जरिए अपने अनुभव को फिर से पेश कर रहे हैं। इस फिल्म का निर्देशन पॉप जॉर्ज कर रहे हैं।

फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में एंटनी वर्गीज और राजिशा विजयन हैं। इसके अलावा, फिल्म में रैपर बेबी जीन, 'पुष्पा: द राइज', 'पुष्पा 2', और 'जेलर' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में अपनी एक्टिंग के लिए मशहूर तेलुगु अभिनेता सुनील, कबीर दुहन सिंह, और मलयालम अभिनेता जगदीश और सिद्दीकी भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं।

इनके अलावा पार्थ तिवारी, एंसन पॉल और नए कलाकार शॉन जॉय भी फिल्म का हिस्सा हैं। शॉन जॉय, मॉडल से अभिनेता बने हैं, और उन्होंने अपनी पहली फिल्म 'अलाप्पुझा जिमखाना' के जरिए स्क्रीन पर प्रभाव छोड़ा है।

--आईएएनएस

 

 

