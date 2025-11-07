Katrina Kaif Baby Boy : कैटरीना कैफ और विक्की कौशल के घर गूंजी किलकारी, बेबी बॉय का किया स्वागत

नई दिल्ली: बॉलीवुड की क्यूट जोड़ी कैटरीना कैफ और विक्की कौशल के घर किलकारी गूंज उठी है। कैटरीना कैफ ने बेबी बॉय को जन्म दिया है और इसकी जानकारी खुद विक्की कौशल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी है। खबर सामने आते ही फैंस और बॉलीवुड हस्तियां कपल को बधाई दे रहे हैं।

विक्की कौशल ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया है। उन्होंने एक फोटो शेयर की है, जिस पर लिखा है, "हमारे घर में ढेर सारी खुशियों ने दस्तक दे दी है। बहुत सारे प्यार और आशीर्वाद के साथ हम अपने बेबी बॉय का स्वागत कर रहे हैं।"

पोस्ट के मुताबिक कैटरीना ने 7 नवंबर को बेबी बॉय को जन्म दिया है। खुशखबरी आते ही विक्की कौशल ने बिना देरी के फैंस के साथ अपनी खुशी को शेयर किया है।

पोस्ट सामने आते ही फैंस ने बधाई देना शुरू कर दिया है। एक यूजर ने लिखा, "बधाई, ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद।"

एक अन्य यूजर ने लिखा, "आप दोनों को और पूरे परिवार को बहुत-बहुत बधाई।"

इससे पहले खुद विक्की ने फिल्म के प्रमोशन के दौरान बताया था कि वे फिलहाल घर से कम ही बाहर जाते हैं, क्योंकि नहीं पता कि कब घर में जरूरत पड़ जाए, समय बहुत नजदीक है।

बता दें कि तकरीबन डेढ़ महीने पहले विक्की कौशल और कैटरीना ने प्रेग्नेंसी की जानकारी दी थी। एक्ट्रेस ने अपने बेबी बंप के साथ फोटो शेयर की थी, जिसमें विक्की कौशल प्यार से कैटरीना को संभाल रहे थे।

प्रेग्नेंसी की खबर सामने आने के समय भी फैंस ने कपल को खूब सारा आशीर्वाद दिया था। अक्षय कुमार ने तो कपल को बच्चे को दोनों भाषा सिखाने की सलाह दी थी। उन्होंने कहा कि "कैटरीना और विक्की, मैं आपके लिए बहुत खुश हूं। मैं आप दोनों को जानता हूं और यही कहूंगा कि आप दोनों सबसे अच्छे माता-पिता बनेंगे। बस बच्चे को अंग्रेजी और पंजाबी दोनों सिखाना, हर हर महादेव।"

बता दें कि प्रेग्नेंसी की अनाउंसमेंट के बाद से ही मीडिया में विक्की अकेले ही दिखे। कैटरीना ने अपना पूरा प्रेगनेंसी टाइम घर पर बिताया।

