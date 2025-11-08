मनोरंजन

Katrina Kaif Baby : कैसी है कटरीना कैफ और उनके बच्चे की तबीयत? अस्पताल ने जारी की हेल्थ अपडेट

कटरीना कैफ और विक्की कौशल ने बेटे का स्वागत किया, फैंस और सेलेब्स ने दी बधाई।
Nov 08, 2025, 05:42 AM
कैसी है कटरीना कैफ और उनके बच्चे की तबीयत? अस्पताल ने जारी की हेल्थ अपडेट

मुंबई: बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री कटरीना कैफ और अभिनेता विक्की कौशल अपने जीवन के सबसे खूबसूरत पल का जश्न मना रहे हैं। इस स्टार कपल ने शुक्रवार को बेबी बॉय का स्वागत किया है। सोशल मीडिया पर हर कोई इस प्यारे जोड़े को बधाइयां और बच्चे को आशीर्वाद दे रहा है।

मुंबई के एचएन. रिलायंस हॉस्पिटल में सुबह करीब 8 बजकर 23 मिनट पर कटरीना ने बेटे को जन्म दिया। इसके बाद हॉस्पिटल प्रशासन की ओर से एक ऑफिशियल हेल्थ अपडेट जारी किया गया, जिसमें बताया गया, ''एक्ट्रेस कटरीना कैफ और एक्टर विक्की कौशल के घर सुबह बेटे का जन्म हुआ है। मां और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। डिस्चार्ज की तारीख अभी तय नहीं की गई है।''

बेबी बॉय होने की खबर के बाद से फैंस जानना चाहते थे कि कटरीना और उनके बच्चे की तबीयत कैसी है। अस्पताल ने बयान से साफ किया कि दोनों की हालत पूरी तरह स्थिर है और डॉक्टर्स की टीम लगातार उनकी निगरानी कर रही है।

इससे पहले कटरीना और विक्की कौशल ने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर एक संयुक्त बयान जारी किया था। उन्होंने लिखा, ''हमारी खुशियों की सौगात आ गई है। अपार प्रेम और कृतज्ञता के साथ हम अपने बेटे का स्वागत करते हैं।"

इस पोस्ट के साथ ही सोशल मीडिया पर शुभकामनाओं की बौछार होने लगी। लाखों फैंस और फिल्म इंडस्ट्री के लोग उन्हें बधाई देने लगे।

कटरीना कैफ और विक्की कौशल की जोड़ी बॉलीवुड की सबसे चर्चित जोड़ियों में से एक रही है। दोनों की नजदीकियां साल 2020 के आसपास बढ़नी शुरू हुईं। शुरू में उन्होंने रिश्ते को काफी निजी रखा, लेकिन धीरे-धीरे उनके रिश्ते की चर्चा मीडिया में फैलने लगी।

एक साल तक डेट करने के बाद, दिसंबर 2021 में दोनों ने राजस्थान में एक शाही अंदाज में शादी की थी। उनकी शादी पूरी तरह से प्राइवेट रखी गई थी, जिसमें सिर्फ परिवार और करीबी दोस्त शामिल हुए थे। शादी की तस्वीरें जब सोशल मीडिया पर आईं तो फैन्स ने उन्हें बॉलीवुड का 'रॉयल कपल' करार दिया।

अब चार साल बाद, 2025 में, इस कपल की जिंदगी में नई खुशखबरी आई है। यह सिर्फ उनके परिवार के लिए ही नहीं, बल्कि फैंस के लिए भी बेहद खास पल है।

--आईएएनएस

 

 

