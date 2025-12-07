'केदारनाथ' के 7 साल पूरे, सारा अली खान ने सुशांत सिंह राजपूत के लिया किया इमोशनल पोस्ट

मुंबई, 7 दिसंबर (आईएएनएस)। एक्टर सैफ अली अली खान और अमृता सिंह की बेटी सारा अली खान ने 2018 में फिल्म केदारनाथ से बॉलीवुड में कदम रखा था। फिल्म में उन्होंने एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के अपोजिट काम किया था और उनके अभिनय को काफी सराहा गया था। रविवार कोफिल्म रिलीज के सात साल पूरे हो गए।

अभिनेत्री ने इसे याद करते हुए इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया। उन्होंने कैप्शन में लिखा, फिल्म केदारनाथ के 7 साल पूरे। काश मैं साल 2018 में वापस जा सकूं, कुछ बदलने के लिए नहीं बल्कि उन खूबसूरत लम्हों को फिर से जीने और महसूस करने के लिए।

अभिनेत्री ने बताया कि वे आज भी केदारनाथ जाती हैं, तो वो जगह उन्हें हमेशा प्यार देती है, नई चीजें सिखाती है और याद दिलाती है कि उन्हें जीवन में कितना कुछ मिल चुका है।

अभिनेत्री ने सुशांत सिंह राजपूत को याद करते हुए लिखा, "ब्लैक कॉफी से पहली बार प्यार, ट्रैकिंग का शौक, चांद देखने की दीवानगी, कैमरे के प्रति सच्ची दिलचस्पी, फैंस के लिए शुक्रिया महसूस करना और पहाड़ी खाने का स्वाद, ये सब मुझे सुशांत ने सिखाया था। इन चीजों के लिए मैं सुशांत का शुक्रिया अदा करना चाहती हूं, जिसने मुझे हमेशा ये सिखाया कि हमेशा जिज्ञासु बने रहो और लगातार सीखते रहो।"

अभिनेत्री ने फिल्म निर्देशक अभिषेक कपूर और लेखिका कनिका ढिल्लों को भी दिल से धन्यवाद किया। उन्होंने लिखा, "अभिषेक सर, इस फिल्म और सफर के लिए हमेशा शुक्रिया। कनिका, आपने जो दुनिया बनाई, मुझे पता भी नहीं था कि वो मेरे जीवन का इतना खास और अहम हिस्सा बन जाएगी।

साल 2018 में रिलीज हुई फिल्म 'केदारनाथ' का निर्देशन अभिषेक कपूर ने किया था, जबकि स्क्रीनप्ले और डायलॉग कनिका ढिल्लों ने किया था।

फिल्म की कहानी उत्तराखंड बाढ़ की विनाशकारी पृष्ठभूमि पर आधारित है और एक अमीर हिंदू लड़की (सारा अली खान) और एक मुस्लिम पोर्टर (सुशांत सिंह राजपूत) के बीच की प्रेम कहानी दिखाती है।

--आईएएनएस

एनएस/वीसी