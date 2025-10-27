मनोरंजन

कैटरीना कैफ ने फिल्मी इंडस्ट्री में आने के लिए प्रेरित किया: कशिका कपूर

Oct 27, 2025, 04:48 PM

मुंबई, 27 अक्टूबर (आईएएनएस)। अभिनेत्री काशिका कपूर बॉलीवुड, तेलुगु सिनेमा और कई म्यूजिक वीडियो में अपने बेहतरीन अभिनय के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने सामाजिक मुद्दों पर आधारित ड्रामा ‘आयुष्मति गीता मैट्रिक पास’ से बॉलीवुड में कदम रखा और बाद में ‘लाइफ: लव योर फादर’ से तेलुगु सिनेमा में डेब्यू किया।

कशिका कपूर ने आईएएनएस के साथ एक विशेष इंटरव्यू में बताया कि कैसे उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। इसमें बॉलीवुड अभिनेत्री कैटरीना कैफ का भी हाथ है। उन्होंने यह भी बताया कि कैसे उनके पिता शुरुआत में बेटी के इंडस्ट्री में आने को लेकर झिझक रहे थे, जबकि उनकी मां उनके सपनों के साथ खड़ी रहीं।

जब उनसे पूछा गया कि उन्हें बॉलीवुड में आने के लिए कैसे प्रेरणा मिली, तो कशिका कपूर ने कहा, "मुझे लगता है कि हमेशा से एक अभिनेत्री बनना मेरा सपना था। मैं पांचवीं कक्षा में थी जब मैंने नाटकों में भाग लेना शुरू किया। मुझे याद है कि स्कूल में शो की शुरुआत मैं ही करती थी और सभी को मुझ पर बहुत गर्व था। लोगों की प्रशंसा ने मुझे एहसास दिलाया कि शायद मुझमें कुछ ऐसा है जिसे आगे बढ़ाया जाना चाहिए। वास्तव में यह सब ऐसे ही शुरू हुआ।"

उन्होंने आगे कहा, "मैं कैटरीना कैफ के गाने 'शीला की जवानी' से प्रेरित थी। मैंने उसे देखा और सोचा, मुझे यह करना है। मैं वहां जाना चाहती हूं। लेकिन मेरे पिताजी इस विचार के बिल्कुल खिलाफ थे, उन्हें उस समय इंडस्ट्री पसंद नहीं थी। दूसरी ओर, मेरी मां बहुत सहयोगी थीं। मेरे पिताजी ने कहा था कि यह बस एक दौर है जो गुजर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आखिरकार, उन दोनों ने मेरा साथ दिया, और मैं इसके लिए बहुत आभारी हूं। इस तरह मेरे सपने ने आकार लेना शुरू किया।"

अपने पहले बड़े मौके के बारे में बात करते हुए कशिका ने कहा, "यह बिल्कुल अप्रत्याशित था। हम घर पर ‘फर्न्स एंड पेटल्स’ की शूटिंग कर रहे थे। उस शूटिंग के लिए आए निर्देशक ने मुझे बताया कि वह आमतौर पर ऐसे प्रोजेक्ट्स नहीं करते, लेकिन उस दिन किसी चीज ने उन्हें आने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने कहा, "मैं बहुत खुश हूं कि मैं आया क्योंकि मुझे मेरी गीता मिल गई है।"

कशिका ने आगे कहा, "उन्होंने मुझे कहानी सुनाई और कहा, 'मैं तुम्हें इस भूमिका के लिए चाहता हूं।' मैं बहुत आभारी थी क्योंकि यह बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ पर आधारित एक बहुत ही खूबसूरत कहानी थी। मैंने इसके लिए तेलुगु में ऑडिशन भी दिया था।"

