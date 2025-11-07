कटरीना के अलावा 2025 में इन अभिनेत्रियों ने दिया बेबी बॉय को जन्म, धूमधाम से किया घर में स्वागत

मुंबई, 7 नवंबर (आईएएनएस)। बॉलीवुड में उस वक्त खुशी की लहर दौड़ गई, जब कटरीना कैफ और विक्की कौशल ने शुक्रवार को इंस्टाग्राम पर बेबी बॉय होने की खुशखबरी साझा की। जब से कटरीना ने अपनी प्रेग्नेंसी की गुड न्यूज दी थी, तब से फैंस इस पल का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अब, कटरीना और विक्की के घर में नन्हे मेहमान की किलकारी गूंज उठी है और पूरा बॉलीवुड इस खुशी में शरीक है।

इस साल कटरीना से पहले भी कई बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐसी हैं, जिन्होंने बेबी बॉय को जन्म दिया और खूब धूमधाम से नए मेहमान का स्वागत किया।

सबसे पहले बात करें परिणीति चोपड़ा की, जिन्होंने 19 अक्टूबर को बेटे के जन्म की खुशी फैंस के साथ साझा की। परिणीति और उनके पति राघव चड्ढा ने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा, "आखिरकार वह आ गया। हमारा नन्हा मेहमान और हमें सचमुच पहले की जिंदगी याद नहीं आ रही। बाहें भरी हुई हैं, और हमारा दिल और भी भरा हुआ है। पहले हम सिर्फ एक-दूसरे के लिए थे, अब हमारे पास सब कुछ है।"

वहीं, इलियाना डिक्रूज ने इस साल दूसरी बार मातृत्व का अनुभव किया। इलियाना और उनके पति माइकल डोलन ने अपने बेटे की दुनिया में आने की खबर इंस्टाग्राम के जरिए साझा की। उन्होंने अपने बेटे का नाम कीनू राफे डोलन रखा। खास बात यह है कि इलियाना और माइकल ने पहले भी साल 2023 में अपने पहले बेटे कोआ फीनिक्स डोलन का स्वागत किया था।

पूर्व बॉलीवुड अभिनेत्री और बिग बॉस की कंटेस्टेंट रह चुकी सना खान ने भी इस साल 5 जनवरी को अपने पति अनस के साथ अपने दूसरे बेटे सैयद हसन जमील का स्वागत किया।

बता दें कि अक्टूबर 2020 में सना ने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने की घोषणा की थी और 21 नवंबर 2020 को इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती अनस सईद से सूरत में शादी कर ली थी। 2023 में सना ने अपने पहले बच्चे सईद तारिक जमील को जन्म दिया था।

--आईएएनएस

पीके/एबीएम