'कुट्रम कदितल 2' की कोडाइकनाल में शूटिंग पूरी, निर्देशक बोले- टीम वर्क से जल्दी हो गया काम

चेन्नई, 23 अगस्त (आईएएनएस)। साउथ सिनेमा के जाने-माने निर्देशक एस.के.जीवा की अपकमिंग क्राइम ड्रामा फिल्म 'कुट्रम कदितल-2' के यूनिट ने बताया है कि उन्होंने फिल्म के पहले शेड्यूल की शूटिंग तय समय से पहले ही पूरी कर ली है।

इस फिल्म में निर्माता और अभिनेता जे. एस. के. सतीश कुमार मुख्य भूमिका में हैं। पहला शेड्यूल तमिलनाडु के खूबसूरत हिल स्टेशन कोडाइकनाल में फिल्माया गया, जहां चुनौतीपूर्ण मौसम के बावजूद पूरी टीम ने शानदार तालमेल के साथ काम पूरा किया।

निर्देशक एस के जीवा ने उत्साह जताते हुए कहा, "हम तमिलनाडु के कोडाइकनाल में ‘कुट्रम कदितल 2’ का पहला शेड्यूल समय से पहले पूरा करके बहुत खुश हैं। यह सब हमारी पूरी टीम के अच्छे तालमेल और प्रोडक्शन यूनिट के सहयोग से ही मुमकिन हो पाया।"

उन्होंने आगे बताया कि जेएसके सतीश कुमार ने न केवल निर्माता के रूप में, बल्कि एक अभिनेता के रूप में भी शानदार प्रदर्शन किया।

उन्होंने आगे कहा, "जे.एस.के. सतीश कुमार सर ने बतौर निर्माता और अभिनेता शानदार काम किया है। एक सीन में वो नैचुरली रो पड़े। उन्होंने पूरी सच्चाई से किरदार को निभाया। उनके इस दमदार एक्टिंग स्किल को देख पूरी टीम तालियां बजाने लगी। ऐसे पल दिखाते हैं कि जब समर्पण और टीमवर्क साथ हो, तो फिल्म बनाना एक कला बन जाता है। मैं पूरी कास्ट का भी धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने बेहतरीन अभिनय किया है। आगे के शूटिंग शेड्यूल्स में और भी खास अनुभव साझा करने का इंतजार है।"

‘कुट्रम कदितल 2’ एक थ्रिलर-ड्रामा फिल्म है, जिसका फिल्मांकन तमिलनाडु और केरल के विभिन्न स्थानों जैसे थेनी, सिरुमलाई और आसपास के इलाकों में होगा। हाल ही में निर्माताओं ने फिल्म की कहानी की झलक एक वीडियो क्लिप के जरिए दिखाई थी। इस वीडियो में जे एस के सतीश कुमार एक रिटायर्ड स्कूल टीचर के किरदार में नजर आए थे।

वीडियो में दिखाया गया था कि वे एक बस से उतरते हैं और सड़क किनारे एक जूस शॉप पर रुकते हैं। यहीं वो एक व्यक्ति को भागते और उसकी हत्या होते देखते हैं। यही सीन कहानी में सस्पेंस का लेवल बढ़ा देता है।

सूत्रों के मुताबिक, फिल्म की कहानी एक समर्पित सरकारी स्कूल शिक्षक के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसे केंद्र सरकार द्वारा ‘बेस्ट टीचर अवॉर्ड’ से सम्मानित किया गया है। रिटायरमेंट के बाद उनकी जिंदगी में अप्रत्याशित चुनौतियां आती हैं, जो कहानी को भावनात्मक और रोमांचक मोड़ देती हैं। यह कहानी हौसले और ईमानदारी की एक मार्मिक और प्रभावशाली यात्रा है, जो एक शक्तिशाली क्लाइमेक्स की ओर बढ़ती है।

फिल्म में जे एस के सतीश कुमार के साथ पांडियाराजन, अप्पू कुट्टी, दीपक, पावल, पद्मन, पीएल थेनप्पन, चांदिनी तमिलारासन, कीर्ति चावला, विजी चंद्रशेखर, लवलीन, जोविता लिविंगस्टन और रोशन जैसे कलाकार नजर आएंगे।

तकनीकी पक्ष पर, फिल्म का संगीत डी के ने तैयार किया है, जबकि सिनेमैटोग्राफी सतीश जी के जिम्मे है। स्टंट्स माहेश मैथ्यू और डांस मास्टर मानस कोरियोग्राफ करेंगे। गीत राजा गुरुसामी ने लिखे हैं, और वीएफएक्स व डीआई का काम वर्णा डिजिटल स्टूडियो द्वारा किया जाएगा।

