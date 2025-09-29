'कंट्रोल' में आर्मी ऑफिसर का किरदार निभाएंगे अनूप सिंह, साझा किया तैयारी का सफर

मुंबई, 28 सितंबर (आईएएनएस)। तेजी से डिजिटल होती दुनिया में साइबर धोखाधड़ी, डेटा लीक और ऑनलाइन घोटाले की खबरें आती रहती हैं। इसका शिकार आम लोग बनते हैं। इस पर एक साइबर क्राइम थ्रिलर मूवी बनी है, ‘कंट्रोल’। इसमें बॉलीवुड अभिनेता ठाकुर अनूप सिंह लीड रोल निभाते दिखाई देंगे।

अनूप सिंह इस फिल्म में एक आर्मी ऑफिसर की भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि इस रोल के लिए उन्होंने कैसे खुद को तैयार किया।

अपनी भूमिका के बारे में बात करते हुए अनूप सिंह ने कहा, "हमारी फिल्म में 'कंट्रोल' शब्द शक्ति का प्रतीक है। यह एक ऐसा शीर्षक है जो शक्ति के दुरुपयोग के परिणामों को दर्शाता है। मेरा किरदार घर के सबसे बड़े बेटे होने का एक आदर्श रूप है, जो कमजोर, देखभाल करने वाला और साथ ही अपने परिवार के लिए खतरा बनने वाले किसी भी व्यक्ति से लड़ने के लिए तत्पर है। इस किरदार की जटिलता ही इसे मेरे लिए अनोखा और खास बनाती है। साथ ही लोगों ने मुझे पहले कभी आर्मी ऑफिसर की भूमिका निभाते नहीं देखा है। यह पहली बार होगा जब वे मुझे आर्मी ऑफिसर के रोल में देखेंगे!"

एक आर्मी ऑफिसर किरदार प्ले करने के लिए उन्होंने कैसे तैयारी की, यह बताते हुए अनूप सिंह ने कहा, "सबसे पहली चीज थी शारीरिक बदलाव जिससे मुझे गुजरना पड़ा। स्वाभाविक रूप से मेरा शरीर हट्टा-कट्टा था, इसलिए मुझे अपना वजन कम करना पड़ा। मुझे सख्त निर्देश दिए गए थे कि मैं डम्बल या भारी वजन न उठाऊ। दूसरी बात, मैंने उन लोगों को देखा है जो आर्मी ऑफिसर रह चुके हैं और उनको गौर से देखने के बाद मुझे पर्दे पर इस किरदार को निभाने में बहुत मदद की। उनकी चाल-ढाल, हाव-भाव, अनुशासन आदि सब सीखा। जैसे ही आप वर्दी पहनते हैं, आपकी पूरी बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है। मैं हमेशा से एक आर्मी ऑफिसर की भूमिका निभाना चाहता था, इसलिए मैं इस भूमिका को लेकर बहुत उत्साहित था।"

इस क्राइम थ्रिलर फिल्म में रोहित रॉय, प्रिया आनंद, यशपाल शर्मा, राजेश शर्मा, करण सिंह छाबड़ा, और सिद्धार्थ बनर्जी जैसे कलाकार भी हैं। निर्माताओं ने रविवार को सोशल मीडिया पर फिल्म का पहला पोस्टर जारी किया था।

डिजिटल धोखाधड़ी के बढ़ते खतरे से प्रेरणा लेते हुए यह फिल्म तकनीकी क्रांति के गहरे पहलुओं को उजागर करती है। सफदर अब्बास ने इसे डायरेक्ट किया है। इसके निर्माता धवल गाडा और अभय सिन्हा हैं। ‘कंट्रोल’ 10 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

--आईएएनएस

जेपी/एएस