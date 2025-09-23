‘कांतारा संकल्प’ वाला पोस्टर फर्जी, मेकर्स का कोई लेना-देना नहीं : ऋषभ शेट्टी

चेन्नई, 23 सितंबर (आईएएनएस)। हाल ही में एक सोशल मीडिया पोस्ट वायरल हुई, जिसमें दावा किया गया कि फिल्म 'कांतारा: चैप्टर 1' देखने से पहले फैंस को कुछ नियमों का पालन शुरू कर देना चाहिए। इसमें दर्शकों से फिल्म की रिलीज तक शराब, धूम्रपान और मांसाहारी भोजन से परहेज करने का अनुरोध किया गया है।

अब इस वायरल पोस्टर को लेकर अभिनेता ऋषभ शेट्टी ने बयान दिया है, उनका कहना है कि इस पोस्टर से फिल्म के निर्माताओं का कुछ लेना-देना नहीं है।

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा यह फर्जी पोस्टर ‘कांतारा संकल्प’ की बात करता है। इसमें कहा गया है कि इन्हें तब तक निभाना है, जब तक आप इस फिल्म को थिएटर में देख नहीं लेते।

दिलचस्प बात यह है कि पोस्टर में दर्शकों से एक गूगल फॉर्म भरने और इस पहल में हिस्सेदारी का प्रमाणपत्र प्राप्त करने का भी आग्रह किया गया है।

इस पर रिएक्ट करते हुए अभिनेता और निर्देशक ऋषभ शेट्टी ने कहा कि वह इस पोस्ट को देखकर हैरान हैं। साथ ही उन्होंने पुष्टि की कि यह फर्जी है और 'कांतारा : चैप्टर 1' की यूनिट का इससे कोई लेना-देना नहीं है।

ऋषभ शेट्टी ने कहा, "प्रोडक्शन हाउस का इस पोस्टर से कोई लेना-देना नहीं है। जब मैंने पोस्टर देखा, तो मैं खुद हैरान रह गया। मैंने तुरंत प्रोडक्शन हाउस से इसके बारे में पता लगाने को कहा।"

इस बीच सोमवार को इस बहुप्रतीक्षित फिल्म का ट्रेलर जारी किया गया। फिल्म के ट्रेलर में एक बार फिर ऋषभ शेट्टी अपने लोगों की रक्षा करते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि, इस बार कहानी पहली फिल्म से भी ज्यादा उलझी हुई नजर आ रही है।

ट्रेलर में ऋषभ के किरदार बेरमे को अनुचित भूमि अधिग्रहण और जाति-पूर्वाग्रह के खिलाफ लड़ते हुए दिखाया गया है।

यह फिल्म ऋषभ शेट्टी की 2022 की ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘कांतारा’ का प्रीक्वल है। फिल्म की स्क्रिप्ट ऋषभ शेट्टी ने लिखी है और उसे निर्देशित भी किया है, जबकि विजय किरगंडुर फिल्म के निर्माता हैं। फिल्म में जयराम, राकेश पुजारी और रुक्मिणी वसंत जैसे सितारे भी अहम किरदार में दिखाई देंगे।

‘कांताराः चैप्टर 1’ को होम्बले फिल्म्स के बैनर तले बनाया गया है। इसके म्यूजिक डायरेक्टर बी. अजनीश लोकनाथ हैं। यह फिल्म 2 अक्टूबर को दुनियाभर में कन्नड़, हिंदी, तेलुगु, मलयालम, तमिल, बंगाली और अंग्रेजी भाषाओं में रिलीज होगी।

--आईएएनएस

जेपी/एबीएम