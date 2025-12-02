कतर में फॉर्मूला वन रेस का लुत्फ लेती नजर आईं करीना कपूर, नए लुक ने फिर जीता फैंस का दिल

मुंबई, 1 दिसंबर (आईएएनएस)। बॉलीवुड की स्टाइल और ग्लैमर क्वीन करीना कपूर खान हमेशा से ही अपने फैशन सेंस और फिल्मों की वजह से चर्चा में रहती हैं। उनका हर लुक फैंस के बीच छा जाता है। सोमवार को करीना ने कतर से इंस्टाग्राम पर कुछ नई तस्वीरें पोस्ट कीं। इन तस्वीरों में वह फॉर्मूला वन रेस का आनंद लेती नजर आ रही हैं।

करीना के फैशन सेंस की बात करें तो उनका लुक काफी स्टाइलिश और सिंपल है। फैंस उनकी इन तस्वीरों को देखते ही तारीफों के पुल बांध रहे हैं।

इंस्टाग्राम पर उनके पोस्ट ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है, और लोग उनकी फोटो को लाइक और शेयर कर रहे हैं।

इंस्टाग्राम पोस्ट में करीना व्हाइट शर्ट और पैंट के साथ एक कोट कैरी करती नजर आ रही हैं। उनका यह लुक बहुत ही क्लासी दिख रहा है। तस्वीरों में उनका स्टाइलिश अंदाज फैंस को अपनी ओर खींच रहा है।

करीना ने इन तस्वीरों के साथ कैप्शन में लिखा, 'कतर एफ1- 2025', यानी वह कतर में फॉर्मूला वन रेस का लुत्फ उठा रही हैं।

करीना के इस पोस्ट पर फैंस ने दिलचस्प और मजेदार कमेंट्स किए हैं।

एक यूजर ने लिखा, 'करीना, आपका अंदाज हमेशा कमाल का है।'

वहीं दूसरे यूजर ने मजाकिया अंदाज में कमेंट में कहा, ''अरे वाह, फॉर्मूला वन में भी स्टाइल से आगे।''

अन्य फैंस ने उनके लुक को देख उन्हें 'क्वीन ऑफ ग्लैमर' का टैग दिया।

फैंस फिलहाल उनकी आने वाली फिल्म 'दायरा' को लेकर उत्साहित हैं। इस फिल्म का निर्देशन मेघना गुलजार कर रही हैं और इसमें करीना के साथ साउथ के सुपरस्टार पृथ्वीराज सुकुमारन नजर आएंगे, जो फिल्म में पुलिस इंस्पेक्टर के किरदार में हैं।

फिल्म के बारे में जानकारी मिलने के बाद फैंस करीना और पृथ्वीराज की जोड़ी को बड़े पर्दे पर देखने के लिए काफी उत्साहित हैं।

'दायरा' एक क्राइम-ड्रामा थ्रिलर फिल्म है। यह अपराध, सजा और न्याय के बीच के संघर्ष को उजागर करती है। यह फिल्म करीना के करियर की 68वीं फिल्म है।

--आईएएनएस

पीके/डीएससी