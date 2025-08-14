‘कांतारा’ के जादू के साथ बिग स्क्रीन पर होगा ‘कुली’ और ‘वॉर 2’ का धमाल, जारी हुआ स्पेशल लोगो

मुंबई, 14 अगस्त (आईएएनएस)। इस स्वतंत्रता दिवस पर दर्शकों को सिनेमाघरों में मूवी देखने का अलग अनुभव होगा। इसके लिए भारत के सबसे बड़े सिनेमा चैनल पीवीआर आईनॉक्स ने होम्बले फिल्म्स के साथ मिलकर एक अनूठी पहल की है।

स्वतंत्रता दिवस वीकेंड से पीवीआर आईनॉक्स अपने लोगो में फिल्म 'कांतारा: चैप्टर 1' के आइकॉनिक फायर एलिमेंट्स जोड़ रहा है। इसके जरिए वो दर्शकों के मूवी देखने के अनुभव को एक नए और बड़े स्तर पर ले जा रहा है। ये साल की सबसे चर्चित रिलीज में से एक है। यह फिल्म 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में आएगी।

‘कुली’ और ‘वॉर 2’ जैसी फिल्मों के शो के दौरान, दर्शक पीवीआर आईनॉक्स का यह नया ‘फायर एनीमेशन’ लोगो बड़े पर्दे पर देख पाएंगे। उन्नत प्रोजेक्शन और डिजिटल तकनीक के साथ बनाया गया यह विज़ुअल, कांतारा की ऊर्जा और संस्कृति को दर्शाता है और यह साबित करता है कि नई सिनेमा तकनीक किसी ब्रांड को एक प्रभावशाली कहानी में बदल सकती है।

पीवीआर आईनॉक्स के रेवेन्यू एंड ऑपरेशंस से जुड़े गौतम दत्ता ने कहा, "सिनेमा सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि एक भावना है जो पूरे देश को जोड़ती है। कांतारा की ऊर्जा को अपने आइकॉनिक लोगो में शामिल करके हम भारत की सांस्कृतिक कहानियों का सम्मान कर रहे हैं और दर्शकों को एक यादगार अनुभव का न्योता दे रहे हैं।"

होम्बले फिल्म्स के फाउंडर विजय किरागंदुर इस बारे में बात करते हुए कहा, "भारत की सबसे बड़ी मल्टीप्लेक्स चेन द्वारा कांतारा को इस अंदाज में सेलिब्रेट करना गर्व की बात है। यह हमारी संस्कृति का जश्न है और इस स्वतंत्रता दिवस पर इसे दुनिया तक पहुंचाने का शानदार तरीका है।"आने वाले हफ्तों में पीवीआर आईनॉक्स और होम्बले फिल्म्स मिलकर ऐसे और भी अनुभव लेकर आएंगे ताकि दर्शक रिलीज से पहले ही कंतारा की दुनिया में डूब सकें। यह साझेदारी भारत में सिनेमा के भविष्य को नए अंदाज में पेश करने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है।

