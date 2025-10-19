'कांतारा: चैप्टर 1' स्टार ऋषभ ने की पत्नी प्रगति की तारीफ, बोले, ‘डबल रोल निभाया, दोनों फ्रंट्स पर मास्टर स्ट्रोक’

मुंबई, 18 अक्टूबर (आईएएनएस)। दक्षिण भारतीय फिल्मों के अभिनेता ऋषभ शेट्टी की फिल्म 'कांतारा: चैप्टर 1' हाल ही में रिलीज हुई थी। इसके लिए उन्हें काफी सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है। इस फिल्म में ऋषभ शेट्टी की पत्नी प्रगति ने बतौर कॉस्ट्यूम डिजाइनर काम किया है।

ऋषभ शेट्टी ने आईएएनएस से बात करते हुए उनकी खूब तारीफ की, साथ में बताया कि कैसे उन्होंने घर और फिल्म का काम दोनों बखूबी संभाला।

कन्नड़ सिनेमा के सुपरस्टार ऋषभ शेट्टी ने कहा, "प्रगति को दो मोर्चों पर काम करना पड़ा। वह चैप्टर 1 में एक डिजाइनर हैं और साथ ही घर भी संभालना था, इसलिए उन्होंने दोहरी भूमिकाएं निभाई हैं। उन्हें घर पर बच्चों की देखभाल और उनकी पढ़ाई को भी देखना था।"

उन्होंने आगे बताया, "कई बार मुझे बहुत जोखिम भरे सीन्स शूट करने होते थे, इसलिए उनके लिए भी तनाव बना रहता था। इसलिए इसे संभालना बहुत मुश्किल होता है। साथ ही, एक डिजाइनर होने के नाते, सेट पर उन्हें यह सुनिश्चित करना होता है कि सभी की ड्रेस की बनावट और रंग फिल्म की कहानी से मेल खाए। उन्होंने इसे बखूबी किया।"

इससे पहले ऋषभ शेट्टी ने आईएएनएस से फिल्म के बारे में बात करते हुए कहा था कि उन्होंने इस फिल्म के कई ड्राफ्ट बनाए थे। उन्होंने कहा, "पहले भाग में हमने अधिक ड्राफ्ट नहीं लिखे थे। हमने 3-4 ड्राफ्ट लिखे और 3-4 महीनों में स्क्रिप्ट पूरी कर ली थी। इसके बाद सीधे शूटिंग शुरू कर दी गई। यह बहुत आसान था। जब हमने प्रीक्वल बनाया, तो हमने चर्चा शुरू की। हमने शिव के पिता की कहानी से शुरुआत की, हमने उस स्क्रिप्ट को पूरा किया। हालांकि, बाद में हमें समझ आया कि पहले भाग में एक बैकस्टोरी की जरूरत है, इसलिए हमने सोचा, 'चलो थोड़ा पीछे चलते हैं, इसे एक शुरुआत के रूप में रखते हैं, इसे एक किंवदंती के रूप में नहीं रखते।'"

जब उनसे पूछा गया कि क्या 7-8 ड्राफ्ट थे या उससे अधिक थे, तो उन्होंने कहा, "नहीं, मुझे लगता है कि 15-16 ड्राफ्ट थे। हां, यह लगभग 15-16 का नैरेशन है, इसलिए मैं कहूंगा कि वे 15-16 नैरेशन ड्राफ्ट थे।"

'कांतारा: चैप्टर 1' फिल्म 'कांतारा' का प्रीक्वल है। इस फिल्म को ऋषभ शेट्टी ने ही लिखा और डायरेक्ट किया है। यह 2 अक्टूबर को रिलीज हुई थी।

