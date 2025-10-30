मनोरंजन

‘कांतारा : चैप्टर 1’ की सफलता पर ऋषभ शेट्टी ने डायरेक्शन टीम का जताया आभार

Oct 30, 2025, 06:19 AM

मुंबई, 29 अक्टूबर (आईएएनएस)। दक्षिण भारतीय फिल्मों के अभिनेता ऋषभ शेट्टी की फिल्म ‘कांतारा: चैप्टर 1’ बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। इसने वर्ल्डवाइड 800 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। 

इस फिल्म की सफलता को अभिनेता ने टीम के साथ सेलिब्रेट किया। उन्होंने फिल्म की डायरेक्शन टीम की एक तस्वीर पोस्ट करते हुए सोशल मीडिया पर उनका आभार जताया।

ऋषभ शेट्टी ने इंस्टाग्राम पर फिल्म के निर्माण की कुछ झलकियां शेयर की। उन्होंने लिखा, "मेरे निर्देशन दल को ढेर सारा प्यार। हर फ्रेम और हर भावना ने मुझे पूरी तरह से प्रभावित किया, आप सभी का धन्यवाद। कम समय में काम की योजना बनाने से लेकर, लंबी शूटिंग और अप्रत्याशित मौसम से गुजरने तक, आपके जज्बे और टीम वर्क ने यह सब संभव बनाया।"

उन्होंने लिखा, "इस सफर पर मुझे गर्व है, मेरे साथ मजबूती से खड़े रहने और ढेर सारी शुभकामनाएं भेजने के लिए धन्यवाद।"

इससे पहले ऋषभ शेट्टी ने कहा था कि फिल्म बनाने का असली मजा फैसले लेने में है। कन्नड़ अभिनेता ने इंस्टाग्राम पर ‘कांतारा: चैप्टर 1’ के सेट से पर्दे के पीछे की कई तस्वीरें पोस्ट कीं। इन तस्वीरों में ऋषभ फिल्म को शूट करते हुए दिखाई दिए।

उन्होंने कैप्शन में लिखा, "निर्णय लेने के रोमांच से बढ़कर कुछ नहीं है, यहीं से फिल्म निर्माण का असली मजा शुरू होता है।"

अभिनेता ऋषभ शेट्टी की फिल्म 'कांतारा: चैप्टर 1' इस वीकेंड पर ओटीटी पर भी रिलीज हो रही है। यह फिल्म 31 अक्टूबर को प्राइम वीडियो पर कई भारतीय भाषाओं में रिलीज होगी। होम्बले फिल्म्स ने इस फिल्म का निर्माण किया है। अभी भी यह कुछ सिनेमाघरों में लगी हुई है। 'कांतारा: चैप्टर 1' फिल्म 'कांतारा' का प्रीक्वल है। इस फिल्म में ऋषभ शेट्टी की पत्नी प्रगति ने बतौर कॉस्ट्यूम डिजाइनर काम किया है।

इसकी कहानी ऋषभ शेट्टी ने लिखी है, और फिल्म का निर्देशन भी उन्होंने ही किया है। इसमें रुक्मिणी वसंत, गुलशन देवैया और जयराम जैसे सितारे भी हैं। यह फिल्म 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी।

--आईएएनएस

जेपी/एबीएम

