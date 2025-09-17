मनोरंजन

‘कंतारा: चैप्टर 1’ की डबिंग खत्म, एक्ट्रेस रुक्मिणी बोलीं-कनकवती आपके पास आ रही हैं

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Sep 17, 2025, 01:13 AM
‘कंतारा: चैप्टर 1’ की डबिंग खत्म, एक्ट्रेस रुक्मिणी बोलीं-कनकवती आपके पास आ रही हैं

मुंबई, 16 सितंबर (आईएएनएस)। दक्षिण भारतीय फिल्मों के अभिनेता ऋषभ शेट्टी की फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' बहुत जल्द रिलीज होने वाली है। फिल्म में अभिनेत्री रुक्मिणी वसंत कनकवती की भूमिका निभा रही हैं। उन्होंने अब इस प्रोजेक्ट के लिए अपनी डबिंग पूरी कर ली है।

अभिनेत्री ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर एक वीडियो शेयर कर यह जानकारी फैंस के साथ शेयर की है। इसमें वह रिकॉर्डिंग स्टूडियो में डबिंग करती दिखाई दे रही हैं। वीडियो में वह खिलखिलाती हुई दिखाई दे रही हैं।

कैप्शन में रुक्मिणी वसंत ने लिखा, "कनकवती आपके पास आ रही हैं, डबिंग हुई पूरी हो गई।"

यह फिल्म ऋषभ शेट्टी की 2022 की ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘कांतारा’ का प्रीक्वल है। फिल्म को समीक्षकों से भी खूब वाहवाही मिली थी। इस फिल्म में ऋषभ शेट्टी डबल रोल में थे। उनके साथ सप्तमी गौड़ा, किशोर और अच्युत कुमार भी अहम भूमिकाओं में थे।

फिल्म की कहानी एक कंबाला चैंपियन और एक ईमानदार वन अधिकारी के टकराव पर आधारित है। दर्शकों के साथ ही फिल्म जगत के तमाम सितारों ने भी फिल्म को शानदार बताया था। सुपरस्टार रजनीकांत ने इसे ‘मास्टरपीस’ बताकर तारीफ की थी।

वहीं ‘कांतारा: चैप्टर 1’ कदंब वंश के शासनकाल पर आधारित है। बॉलीवुड अभिनेता गुलशन देवैया इस फिल्म में कुलशेखर की भूमिका निभाते दिखाई देंगे। फिल्म की स्क्रिप्ट ऋषभ शेट्टी की है और उसे निर्देशित भी किया है, जबकि विजय किरगंडुर फिल्म के निर्माता हैं।

फिल्म में ऋषभ और जयराम मुख्य भूमिकाओं में हैं। इस फिल्म की शूटिंग नवंबर 2023 में शुरू हुई थी। यह फिल्म 2 अक्टूबर को दुनिया भर में कन्नड़, हिंदी, तेलुगु, मलयालम, तमिल, बंगाली और अंग्रेजी भाषाओं में रिलीज होगी।

‘कांतारा: चैप्टर 1’ के साथ ही रुक्मिणी के पास बहुत सी फिल्में हैं जिनके जरिये वह लोगों का मनोरंजन करती दिखाई देंगी। वह अभिनेता यश और गीतू मोहनदास की फिल्म 'टॉक्सिक' में नजर आएंगी और एनटीआर जूनियर के साथ 'एनटीआरनील' नाम की फिल्म का भी हिस्सा हैं।

--आईएएनएस

जेपी/वीसी

Related posts

Loading...

More from author

Loading...