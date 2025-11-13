कुतुब मीनार पर पूजा बनर्जी ने कराया था प्री-वेडिंग फोटोशूट, 9 साल बाद बताई जगह चुनने की असल वजह

मुंबई, 13 नवंबर (आईएएनएस)। टीवी और वेब सीरीज की जानी-मानी अभिनेत्री पूजा बनर्जी काम के साथ-साथ निजी जीवन को लेकर भी चर्चाओं में रहती है। इस बीच उनकी कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जिन्हें एक्ट्रेस ने गुरुवार को खुद इंस्टाग्राम पर साझा की हैं। ये तस्वीरें उनकी प्री-वेडिंग शूट की हैं, जिन्हें पूजा बनर्जी ने 'ये लाल इश्क' कहकर यादगार बताया। उनकी यह पोस्ट फैंस के लिए बेहद खास है।

पूजा ने अपने पोस्ट के कैप्शन में लिखा, "ये तस्वीरें हमेशा हमारे लिए खास रहेंगी। मेरे पति संदीप सेजल को हमेशा से ऐतिहासिक कुतुब मीनार पसंद था। वह इसे देखकर बड़े हुए हैं। ऐसे में मैं खुद को रोक नहीं पाई और हमने अपना प्री-वेडिंग फोटोशूट उसी जगह पर कराया।"

पोस्ट में पूजा ने बताया, ''मैंने अपनी सास से कुतुब मीनार पर प्री-वेडिंग शूट करने का अनुरोध किया था और सास ने इसे मंजूरी दे दी। यह शूट लगभग नौ साल पहले हुआ था और उस समय हमने सबसे साधारण कपड़े पहने थे। शूट सुबह छह बजकर तीस मिनट पर किया गया था। यह अनुभव मेरे लिए बेहद खास है।''

पोस्ट के आखिर में पूजा ने कहा, ''मैं इन तस्वीरों में कुछ भी बदलना नहीं चाहूंगी। ये पल हमेशा मेरे लिए अनमोल रहेंगे।''

पूजा बनर्जी के करियर की बात करें तो उन्होंने टीवी और वेब सीरीज दोनों प्लेटफॉर्म पर अपनी प्रतिभा दिखाई है। उन्होंने एमटीवी रोडीज से अपने करियर की शुरुआत की थी और उसके बाद 'एक दूसरे से करते हैं प्यार हम', 'चंद्र नंदिनी', 'चंद्रकांता', 'दिल ही तो है', 'विक्रम बेताल की रहस्य गाथा', 'कसौटी जिंदगी की', 'कुमकुम भाग्य', और 'बड़े अच्छे लगते हैं 2' जैसे लोकप्रिय शो में नजर आई।

उन्होंने डांस शो 'नच बलिए 9' में भी हिस्सा लिया। इसके अलावा, वेब सीरीज 'कहने को हमसफर हैं' में उनकी भूमिका ने भी दर्शकों का दिल जीता। वह 'ऑनली फॉर सिंगल्स' और 'द कैसिनो' में भी अहम किरदार में दिखाई दीं।

--आईएएनएस

पीके/एबीएम